Qué pasa con el precio del litio y la manipulación geopolítica del recurso

En estas líneas vamos a agregar un poco más de pimienta y desmontar las burradas que algunos medios escriben sobre el precio, la demanda y los proyectos atascados en sus estructuras operativas que no consideran al litio como un commodity. Continúan ralentizando la oferta sin lograr el crecimiento óptimo necesario para activar los procesos litíferos con un potencial transparente al procesar carbonato de litio e hidróxido de litio.

Al comienzo de la pandemia, cuando los nodos de electromovilidad y energías limpias estallaron, observamos que el precio del carbonato de litio (Li2CO3) no tenía tanta relevancia en el escenario internacional, y no podía superar los US$ 10.000 por tonelada. Muchos proyectos mineros litíferos se encontraban con un alto apalancamiento en la Bolsa de Toronto (TSX) sin capital fresco suficiente para permitir una prospección y exploración de mayor alcance.

La volatilidad en los precios comenzaría a mover la comercialización de contratos desde el mercado asiático, exacerbando la falta de transparencia en la compra y venta de carbonato de litio en Latinoamérica en ese momento y en la actualidad.

Al comienzo de la pandemia, el precio del carbonato de litio no tenía tanta relevancia en el escenario internacional.

Foto: MDZ.

Sin embargo, durante este tiempo, China comenzaría a tomar la delantera en la electromovilidad y el desarrollo de baterías y automóviles eléctricos, superando ampliamente a los Estados Unidos al inicio de la pandemia. Las empresas que cotizaban en el Mercado de Toronto (TSX) favorecían a China sobre Latinoamérica, permitiendo que varias empresas cotizaran sin la clasificación de reservas probadas. Esto provocó que las acciones de algunas empresas litíferas latinoamericanas, especialmente en Argentina, cotizaran a precios muy bajos, sin superar un promedio de 0,20 dólares canadienses (0,15 dólares estadounidenses) por acción.

Durante este tiempo pandémico, se detectó que la evaluación de los proyectos de inversión litífera se basaba en el análisis del flujo y en las reservas mineras, ante la falta de claridad y la ralentización de la oferta. La falta de transparencia en el mercado latinoamericano del litio provocó una carrera por la nacionalización y la soberanía, sin comprender plenamente la importancia de declarar al litio como un commodity estratégico para la región.

El establecimiento de un mercado de metales y futuros en los Estados Unidos podría ser un paso en la dirección correcta para lograr este objetivo.

China aprovechó esta situación para jugar sus cartas estratégicas en posicionamiento, recursos y tecnología en electromovilidad, mientras que Latinoamérica lanzó proyectos como el Mercado de Metales y Futuros SA para Argentina y la región. La diferencia radica en el respaldo que recibió el mercado de metales de China por parte del mercado de metales de Londres (LME), donde el litio se considera un commodity y se forma el precio con contratos transparentes. Esta disparidad en enfoques refleja la falta de coordinación y visión compartida en América Latina.

En China el litio es considerado un commodity. Foto: MDZ.

La falta de declaración del litio como commodity por parte de la Mesa Nacional del Litio y otros referentes continúa afectando a la región, como evidencia la pérdida de valor en toda la cadena de suministro. Las inversiones anunciadas por empresas chinas en el gobierno de Alberto Fernández no se materializaron completamente, lo que refleja la necesidad urgente de abordar la situación actual y reconocer al litio como un elemento estratégico para la región.

La manipulación del precio del litio por parte de China y sus aliados ha exacerbado la volatilidad del mercado y ha perjudicado a los países productores. Sin embargo, la tendencia alcista en el precio del litio para el segundo trimestre sugiere que hay oportunidades para equilibrar la balanza y construir una cadena de valor sólida en la región. El establecimiento de un mercado de metales y futuros en los Estados Unidos podría ser un paso en la dirección correcta para lograr este objetivo.

La industria del litio es un campo en constante evolución y su papel en la economía mundial sigue creciendo. Es fundamental que los países productores de litio comprendan la importancia de establecer políticas y regulaciones que promuevan la transparencia y la estabilidad en el mercado. Además, la colaboración internacional y la creación de asociaciones estratégicas pueden ayudar a garantizar un desarrollo sostenible y equitativo de esta importante industria. Pablo Rutigliano.

* Lic Pablo Rutigliano. Presidente & fundador Cámara Latinoamericana del litio.