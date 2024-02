Arranca Cuota Simple, el Ahora 12 de Javier Milei: cómo es y cuántas cuotas tiene

En medio de una recesión feroz y de una fuerte caída en las ventas, los comerciantes estaban preocupados por la finalización del programa Ahora 12, debido a que era una posibilidad de acceder al consumo. Ahora, el nuevo Gobierno reemplazará este plan por el llamado Cuota Simple que mantiene una tasa conveniente para la compra en cuotas, pero con varias diferencias. En un marco de precios crecientes, todavía resta ver cómo se terminará de implementar en las prácticas.

Cuota simple entra en vigencia el 1 de febrero, en principio, finalizará el 31 de mayo y podrá utilizarse para compras en tiendas físicas y virtuales. La iniciativa permite financiar compras entre 3 y 6 cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias y con un interés muy conveniente en medio de la inflación. Al ser el 85% de la Tasa Nominal Anual (TNA) de un plazo fijo que hoy está en 110%, el interés promedio queda en 90%.

En este marco, se trata de una propuesta interesante porque hay unos treinta rubros a los que se puede acceder y, con una inflación proyectada por encima del 150%, ya se produce una ganancia. El problema es que los precios han subido tanto que no está claro cómo se terminará de implementar si no se estiran los límites de las tarjetas de crédito bancarias. Tema aparte es el poder adquisitivo de las personas ya que, más allá de la tasa, los sueldos siguen bajos para pagar, por caso, bienes de consumo durable en tres o seis cuotas.

Por ejemplo, hoy una heladera “barata” cuesta por encima de $600.000 lo que, dividido en tres o seis cuotas, implica –grosso modo- una erogación fija de $200.000 o $100.000, según corresponda. Si se piensa que el salario mínimo es de $156.000, el 80% de las jubilaciones ronda los $200.000 y el salario promedio es de unos $300.000, no parece sencillo el acceso a este tipo de bienes.

Lo mismo en el caso de los muebles, computadoras, electrodomésticos o motos, que es para lo que más suele utilizarse el crédito. En este marco, es probable que la Cuota Simple se utilice más en rubros más accesibles, que impliquen cuotas más “pagables”, por lo que podría ser más la forma de saldar una necesidad que de hacer una "inversión".

Sería el caso de zapatillas, útiles escolares, juguetes, sábanas, anteojos e indumentaria, entre otros rubros a los que se puede acceder con el programa que antes permitía 12, 18 y hasta 24 cuotas.

Cuota simple puede ser una opción para financiar los útiles escolares.

En la comunicación oficial del plan que arranca el 1 de febrero, se explica que “los antecedentes del programa anterior, las 3 y 6 cuotas son las más elegidas por los consumidores, totalizando un 80% de las transacciones. Por este motivo se acordó optar por estos plazos. Esto sin contar que en un contexto de inflación por encima del 25% mensual y 211% anual, es virtualmente imposible financiar a 12, 18 o 24 meses.

Además, los rubros con mayor participación fueron indumentaria, pequeños electrodomésticos y línea blanca, los cuales permanecerán en Cuota Simple.

De este modo, José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, consideró que no todos podrán tener acceso a estas compras o, más bien, muchos no podrán sostener cuotas tan altas más allá de la tasa. No obstante, señaló que la posibilidad es una buena alternativa para aprovechar en función de los altos niveles de inflación existentes.

Rubros que participan del programa

Según la publicación oficial y lo acordado entre entidades bancarias, Secretaría de Comercio y Banco Central (BCRA), los que siguen son los rubros a los que se podrá acceder con Cuota Simple: