Por qué los jubilados fueron los que más contribuyeron al superávit fiscal

El Gobierno festejará su primer año en el poder con el cumplimiento del objetivo central de la política económica, el superávit fiscal primario y financiero. Los números marcan, sin embargo, que la carga del ajuste fiscal que aplicó el ministerio de Economía no fue parejo. Los jubilados llevaron sobre sus hombros la mayor parte del recorte, según los datos del informe Economics GPS de PWC.

En los 10 primeros meses del año, las arcas del estado lograron un resultado primario positivo de $10.325.310 millones y un resultado financiero superavitario por $ 2.964.929 millones. De esta forma, a poco de que se acabe el año, todo indicaría que el rumbo se mantendrá y que las cuentas públicas van a dar positivo por primera vez en los últimos 16 años.

En los últimos 63 años, la Argentina solo alcanzó superávit primario en 14 oportunidades; mientras que, a nivel financiero, es decir cubriendo el pago de los intereses de la deuda, se obtuvo superávit solo en los 6 años que van de 2003 a 2008. El logro se destaca, además, porque el 2023 dejó un gasto primario de un 19,6% del PBI, con erogaciones en jubilaciones y pensiones del 7% del PIB y subsidios económicos del 2,1% PBI.

El superávit financiero se logró únicamente como resultado del ajuste del gasto via reducción de erogaciones e inflación, ya que la economía en su conjunto no sólo no mejoró, sino que cayó. La participación del gasto primario respecto del PBI bajó a 11%, de los 14,2% en los mismos diez meses de 2023; mientras que los ingresos totales alcanzaron 12,7% frente a los 12,6% del mismo período del año pasado. Sucede que el presupuesto para 2024 es el mismo que en 2023 lo que hizo que los valores de gasto quedaran estables en términos nominales frente a una inflación que terminará por encima del 100% interanual, implicando una licuación del gasto real.

Luego le siguió el ajuste de partidas discrecionales como la obra pública y las transferencias a las provincias.

El rubro que más aportó al ajuste del gasto fue jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas) y prestaciones de INSSJP con el 26%, seguido por gastos de capital con el 24%. El único rubro que mostró alza en términos reales fue asignaciones familiares y asignaciones por hijo, creciendo 8% interanual.