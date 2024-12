Nuevo impuesto a las transferencias bancarias: cómo hacer para no pagar de más

Horas antes de que el Ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara en una entrevista televisiva que el Gobierno planea disminuir la carga impositiva, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la creación de un nuevo marco que obliga a los contribuyentes a estar alerta y controlar la situación de inscripción ante el ente recaudador.

En este sentido, el organismo recaudatorio dispuso la imposición de un nuevo gravamen a las transferencias bancarias. La medida recaerá sobre aquellos usuarios que no cumplan con ciertos requisitos y busca garantizar el control de las operaciones. Bajo esta premisa y teniendo en vista la regularización de las declaraciones juradas, el organismo estableció una serie de multas, impuestos y retenciones sobre los depósitos que utilizará como herramientas de fiscalización a partir de diciembre.

Actualmente, las deducciones que afrontan aquellos contribuyentes que se encuentran registrados correctamente, es de 1,5% en promedio. Con esta incorporación de sanciones, aquellos que no cumplan con los requisitos impuestos por el ARCA deberán aportar montos por encima del 5% de Ingresos Brutos.

Cómo evitar el pago de las multas

Los dos requerimientos que impone el ARCA para no sufrir las retenciones sobre las transferencias bancarias que reciben son: que no se encuentren registrados en los regímenes tributarios del organismo y que no hayan presentado su declaración jurada de ingresos dentro de los plazos establecidos.

Según recomendaciones oficiales, los contribuyentes deberán tomar estos pasos como medidas preventivas, es decir, como acciones necesarias para que el envío o recepción de dinero no encienda las alarmas del órgano de contralor. Por su parte, para definir si se encuentra alcanzado por este marco legal, deberá verificar el estado fiscal y hacer subsanaciones si es necesario.

De esta manera, el usuario deberá hacer una consulta con un especialista en la materia. Una vez cumplidos los requerimientos, los funcionarios del ARCA entenderán que las transferencias bancarias recibidas no provienen de actividades no declaradas y no aplicará las multas y retenciones anunciadas.

Desde el organismo tributario aseguran que aquellos que resulten afectados podrán avisar a las entidades bancarias que los depósitos recibidos no provienen de una actividad comercial. Así, los bancos podrán diferenciar con exactitud las operaciones; la realización de este paso podrá disminuir el riesgo de penalizaciones.

Otro de los consejos propuestos para evitar el pago de gravámenes, es la verificación de la titularidad de cuentas propias. En este supuesto, si un usuario envía dinero de una cuenta propia a otra, deberá constatar que es titular en ambas para evitar errores en el sistema.

Finalmente, al igual que con todas las relaciones de los contribuyentes con el ARCA, es fundamental guardar la coherencia entre lo declarado y los montos que se reciben. Además, siempre es importante contar con toda la documentación de respaldo para el caso en que se requiera justificar los movimientos.