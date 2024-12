Papá Noel más barato vía courrier: las compras en Argentina valen hasta 82% más

Con la Navidad, Año Nuevo y hasta el festejo de Reyes a la vuelta de la esquina, los argentinos encuentran que realizar las compras de regalos puede costar hasta un 82% más caro en el mercado local que al adquirirlas vía courrier internacional. Es que el combo de cambios en las disposiciones para las operaciones internacionales, la apreciación del peso frente al dólar, más los altos impuestos que se pagan en el país, han propiciado estas diferencias.

De acuerdo a un estudio publicado por la consultora Focus Market, algunos productos de los más demandados en esta época del año por Papá Noel pueden costar menos de la mitad si se opta por el servicio de Courier Internacional. Tal es el caso de una PlayStation 5, que se podrá adquirir en el exterior por US$ 535,71, mientras que en el mercado local tiene un precio de US$ 1.249,54 al tipo de cambio MEP.

“A partir de este mes el gobierno toma medidas para que en contexto de festividad navideña los argentinos puedan acceder a productos a precios competitivos en sector tecnología, informática, textil y calzado en una época como es diciembre de estacionalidad alta de gasto en el consumo por parte de los argentinos. Las diferencias de precios para productos de electrónica, informática, indumentaria y calzado en algunos casos son muy importantes”, indicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Con el servicio de Courier Internacional, los argentinos pueden acceder a productos en el exterior que no están en el mercado local o que se consiguen a un precio muy elevado y recibirlos directamente en su domicilio. En los últimos meses, con la diferencia de precios con los comercios nacionales, sumado a los cambios dispuestos por las autoridades, su popularidad no para de crecer.

Hasta el mes pasado, la mercadería debía ser para uso exclusivamente personal, con envíos que no podían superar los 50 kg, y con un límite de compra de US$ 1.000, entre otras medidas. Sin embargo, a partir de diciembre las condiciones cambiaron y el máximo pasó a ser de US$ 3.000 y las operaciones de hasta US$ 400 solo abonan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), excluyendo los otros aranceles.

Cuál es la diferencia de precio entre Argentina y mundo

Como lo señala el informe de Focus Market, las diferencias entre comprar en el exterior a través de servicios de Courier y en el mercado local pueden llegar hasta el 82% a favor de los importados. “La importación hormiga en cantidades menores implica que de alguna manera el consumidor final saltea al importador directo que lo hace en volúmenes considerables para comercializar en el mercado local argentino”, analizaron desde la consultora.

Así, en lo que es tecnología actualmente en Argentina se aplican aranceles del 35%, una tasa estadística del 3%, más el 21 % IVA. Además del ejemplo de la PlayStation 5, otros productos como un celular iPhone 16 tiene una diferencia del 57% (US$ 1.072,28 en el exterior y US$ 2.036,28 en el país) o una MacBook presenta un ahorro del 35% (US$ 1.259,92 afuera y US$ 1.952,89 en mercado local).

Esta es la diferencia de precio entre Argentina y las compras vía courrier. Cuadro: Focus Market

Otras categorías como calzado, indumentaria y juguetes, muy demandadas en esta época, reflejan diferencias sustanciales. Por ejemplo, unas zapatillas Nike que en Argentina cuestan US$ 194 podrán conseguirse en el exterior por US$ 130, mientras que en juguetes populares la brecha será aún más notoria: un juguete que vale US$ 26 en el exterior puede alcanzar los US$ 148 en el mercado local, una diferencia de US$ 122.

“La dinámica de precios competitivos que ofrecen los productos adquiridos en el exterior mediante servicios de Courier encuentra un interesante paralelismo en el comportamiento del turismo emisivo, especialmente en relación con el tipo de cambio real bilateral (TCR). Al igual que los consumidores aprovechan las brechas de precios para acceder a bienes importados a costos significativamente menores, el turismo internacional se ha visto impulsado por las ventajas relativas del TCR, que encarece el consumo local frente a las oportunidades económicas que ofrecen los destinos en el exterior. Ambos fenómenos reflejan cómo las decisiones de consumo, tanto de bienes como de servicios, están profundamente influenciadas por la percepción de valor y la competitividad de los precios internacionales en comparación con el mercado interno”, detalló Damián Di Pace.