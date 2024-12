El FMI confirmó que negocia un nuevo acuerdo con la Argentina

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó el inicio de negociaciones formales con Argentina para un nuevo programa financiero que reemplace el actual acuerdo de Facilidades Extendidas que vence a fin de año y reiteró que "las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha".

El nuevo programa debe contemplar la refinanciación de los US$ 44.000 millones provenientes del stand by que firmó Macri en 2018, que fue redefinido en 2022 y luego ajustado en enero de este año tras la asunción de Javier Milei y que expira a fin de este año.

Vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack

Kozack explicó que "no es raro que las autoridades dejen que un acuerdo existente expire sin completar todas las revisiones mientras están considerando pasar a un nuevo programa respaldado por el FMI". No obstante, cabe aclarar que la aprobación de estas dos revisiones disparaba un desembolso de US$ 1.000 millones, que ahora quedó postergado.

El Fondo destacó los "resultados impresionantes" de Argentina en la implementación de su programa de estabilización económica, incluyendo la reducción de la inflación, el superávit fiscal y una mejora en las reservas internacionales. También destacó la recuperación de la actividad económica y del poder adquisitivo de los salarios.

Kozack reiteró que los equipos técnicos del FMI continúan trabajando "de manera constructiva con las autoridades argentinas" para abordar los desafíos pendientes. Si bien no se brindaron detalles sobre el nuevo acuerdo, se espera que las negociaciones avancen durante los próximos meses.