Beneficios para empleados: qué buscan las empresas y los talentos

Uno de los mayores problemas de las empresas en estos tiempos pospandémicos del siglo XXI es la alta rotación de colaboradores, por lo que buena parte de las energías de las oficinas de recursos humanos se destinan a diagramar estrategias para captarlos y retenerlos.

Una de las herramientas más utilizadas para lograrlo son los llamados beneficios corporativos o formas de retribuir el trabajo más allá de lo salarial. Entre las principales pueden mencionarse horarios flexibles, capacitaciones, permisos de estudio, vacaciones o licencias extendidas y complementos salariales de diversa índole que pueden tener forma de servicios, especias o asignaciones monetarias para gastos específicos.

Diversas empresas desde hace tiempo salieron al mercado para facilitarles a los gerentes de Recursos Humanos o Capital humano la gestión de los beneficios que implican complementos salariales. Son muy comunes las gift cards o paquetes de "experiencias" como Valija Chica, Big Box o FanBag.

En las últimas semanas, sin embargo, salieron al ruedo opciones más amplias, funcionales y con una base tecnológica más amigable para las empresas y los colaboradores.

Plataforma de Happier

Beneficios flexibles y digitales

Una de los principales problemas que enfrentan muchas empresas a la hora de otorgar beneficios es la rigidez de algunas opciones. Tradicionalmente se ofrecía a todos los empleados lo mismo, como la membresía de un gimnasio por ejemplo, pero la mayor parte de ellos no hacían uso por lo que no sólo no se cumplía con el objetivo, sino que se desperdiciaban recursos.

Por ese motivo, empresas dedicadas al rubro comenzaron a idear sistemas más flexibles, alineados con las necesidades de los colaboradores, en los que además se optimizan los recursos.

Happier nació para completar la oferta con un abanico mucho mayor de beneficios que la que tiene su empresa madre, Fanbag, pionera en regalos de experiencias en Argentina, Paraguay y Colombia desde hace más de 15 años. Se trata de una plataforma donde se gestiona el otorgamiento de puntos a los colaboradores para que puedan canjear de manera flexible y personalizada por un abanico de opciones que van desde experiencias, como espectáculos o gastronomía, a gift cards para gastar en supermercados y comercios de diversos rubros.

Se trata de una alternativa 100% digital y auto-gestionable, con cerca de 3.000 opciones disponibles y cobertura en todo el país.

“Estamos muy orgullosos de lanzar esta herramienta tan útil y versátil para las empresas. Una vez adquirida se puede poner en marcha en un lapso de 20 días y es de muy fácil manejo. Happier permite la gestión descentralizada en mandos medios y gerencias para asignar los puntos y también le da la posibilidad al colaborador de auto gestionarse”, cuenta Mercedes Cerino, Account Manager de Fanbag.

El gran diferencial, cuentan desde le empresa, es que la herramienta permite "que el colaborador no sólo reciba un obsequio sino que tenga la posibilidad de elegir qué regalo se adapta mejor a sus preferencias de consumo, sus intereses o a sus necesidades".

“La propuesta de valor de Happier es poder darle a cada usuario un abanico de beneficios personalizado y no un regalo estándar. De esta manera -si ponemos un ejemplo-, Agustina podrá elegir una cena gourmet para disfrutar en pareja y Franco un descuento en un posgrado en la Universidad. Esta posibilidad permite a los colaboradores customizar sus regalos según gusto personales”, detalla Cerino.

La plataforma permite a los beneficiarios realizar obsequios grupales a partir de hacer una donación -por ejemplo de 500 puntos cada uno- y obsequiarla a un compañero en el día de su cumpleaños ya sea de forma individual o grupal. También acceder a estadísticas de uso, conociendo los intereses de consumo y optimizando el catálogo de premios de forma dinámica y trendy. Los fundadores de Maslow: Ricardo Migoya, Matias Botbol y Diego Boryszanski

Maslow es otra de las plataformas que sale al ruedo para completar la oferta de beneficios para colaboradores. En este caso se trata de una opción que le otorga a los beneficiarios un monto de dinero a través de una plataforma para que lo pueda gastar en una amplia gama de opciones ajustadas a sus necesidades y preferencias individuales. La idea es que sea el mismo colaborador el que decida el beneficio que utilizará.

Presente en Estados Unidos, Chile, Argentina y Colombia, permite el uso del beneficio en diferentes países y en todas las provincias argentinas.

La empresa fue fundada en 2022 por Matías Botbol, Diego Boryszanski y Ricardo Migoya en el contexto de que el mundo laboral tuvo que adaptarse a una nueva realidad tras la pandemia. Maslow detectó el problema que se abría para lograr la fidelización de talento y desarrolló una alternativa que facilitara el trabajo de las oficinas de Recursos humanos.

La compañía, que creció granas a inversores ángeles, actualmente tiene más de 80 clientes en 10 países, entre ellos Unilever, Manpower, L'Oreal, Havas, LDC, Nowports, Tiktok, llega a 25 países como México, Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos, España y Alemania entre muchos otros. La plataforma ya es utilizada por más de 500.000 usuarios y cuenta con más de 5.000 beneficios en toda Latinoamérica, entre los que se incluyen verticales de todo tipo como salud,

educación, entretenimientos, gastronomía y comercios de consumo masivo.

Una de sus mayores fortalezas es la capacidad de ofrecer información en tiempo real, lo que permite a las empresas auditar las preferencias de sus equipos y comunicar cualquier novedad de manera instantánea.

Otro punto clave es que buscan responder a las necesidades de las empresas agregando beneficios que realmente interesan. Lanzamiento Premio MEB Mariela Enrici y Sergio Reboredo de Nubi y Marcela Angeli y Diego Deza de WTW

Claves de los servicios de beneficios empresarios

Las empresas delegan la gestión de los beneficios y al mismo tiempo amplían la oferta a sus empleados, ya que comparten con otras empresas la utilización del servicio o producto en cuestión. De esta forma, las empresas que prestan esos servicios amplían su cartera de clientes.

La empresa que gestiona se asegura también que se optimicen los contratos con las empresas prestadoras al negociar por el servicio o producto que se utiliza en verdad.

El empleado, que es el usuario final puede decidir qué beneficio usar, la manera y en sin límites de tiempo (o con límites mucho más extensos que el formato tradicional), y en muchos casos acumulables y transferibles.

Permite ofrecer beneficios a colaboradores nómadas o que trabajan de manera remota en lugares lejanos o en otros países.

Los beneficios más buscados

Las empresas están adoptando cada vez más los regalos de experiencias como una forma de premiar a sus equipos, y como un incentivo para captar y retener talentos.

Según datos del estudio Talent Trends Latam 2024 realizado por Michael Page, el 87% de los trabajadores quiere acceder a beneficios flexibles y según los datos de Happier, los beneficiarios en la Argentina tienden en los últimos tiempos a preferir vouchers o gift cards para compras en supermercados o bien delivery de gastronomía en los sectores más jóvenes.Otros de los rubros elegidos son estaciones de servicio, entretenimiento e indumentaria.

“Los equipos de Recursos Humanos reconocen que los colaboradores necesitan incentivos extra además de su salario”, cuenta Mercedes Cerino, y agrega que “trabajan para entender las necesidades y preferencias para poder personalizar las opciones y ofrecer beneficios diseñados a medida. Todo de forma flexible, rápida y segura.”

Los nuevos modelos digitales permiten a las empresas acceder a datos clave sobre el uso de los beneficios y la interacción de los colaboradores con la plataforma. "Esto permite obtener una trazabilidad de cada beneficio, sabiendo, por ejemplo, qué tipo de recompensas están siendo más demandadas e identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los usuarios" agrega Cerino.

“En nuestra compañía los datos se convierten en una herramienta estratégica para construir políticas de bienestar que realmente importan. Nos centramos en medir y optimizar la interacción de los colaboradores con la plataforma continuamente, para descubrir qué quieren los usuarios y maximizar el reconocimiento y el bienestar; además de anticipar las tendencias de consumo”, explica Ricardo Sarni, CEO de Happier.

Premio a los mejores beneficios

WTW, la Universidad de San Andrés y la fintech Nubi se unieron para crear el primer premio que destaca a las empresas con el mejor programa de beneficios para sus colaboradores: premio MEB (Mejor Experiencia en Beneficios).

Señalan los organizadores que "un buen programa de beneficios genera valor a la compañía, incrementa el nivel de pertenencia y permanencia, mejora la reputación y atrae a talentos. También aumenta la productividad, promueve un mejor clima de trabajo, al mismo tiempo que transmite de una manera colaborativa la cultura de la compañía".

Y agregan que hoy es necesario para las empresas contar con políticas de beneficios que integran propuestas de bienestar financiero, físico, social y emocional. Es por ello, que una propuesta de beneficios atractiva, además de complementar la compensación, muchas veces es un factor definitorio a la hora de retener talentos".

“En WTW estamos convencidos que la propuesta de beneficios es uno de los elementos más relevantes a la hora de generar una cultura propia que genere una identidad dentro de la Compañía y permita diferenciarse de otras organizaciones por las que se compite por talento. Por eso estamos emocionados con este concurso que tiene como objetivo alentar a las empresas a poner el foco en este tan importante elemento dentro de la Propuesta de Valor al Empleado y tan relevante para la experiencia que los colegas vivan en las diferentes organizaciones”, destaca Diego Deza – Director de Retiro y Comunicaciones de WTW.

Para Nubi, fintech dedicada al desarrollo de ecosistemas de pago digitales para la gestión de beneficios y gastos corporativos, ser parte de este reconocimiento representa un paso más a la hora de acompañar a las empresas en la evolución digital.

Sergio Reboredo, CEO de la compañía, afirma: “Para nosotros es un honor ser parte. Es el único premio que destaca especialmente el trabajo de las áreas de Recursos Humanos en materia de beneficios. Desde Nubi desarrollamos tecnología para que las organizaciones puedan diseñar a medida y de manera flexible programas de beneficios en un mundo que ya es digital”.

La convocatoria está abierta para todas aquellas empresas que les interese compartir su propuesta y por qué les parece que es la mejor experiencia para sus empleados. El plazo para anotarse es el 31 de diciembre de 2024.