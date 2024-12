El consumo de servicios públicos continúa estancado

Una de las principales medidas que tomó el presidente Javier Milei ni bien asumió es el denominado sinceramiento de las tarifas. Comenzaron a achicarse los subsidios y a aumentarse los precios mes a mes para lograr niveles de retornos para las empresas proveedoras con números más cercanos a sus reclamos.

Esto provocó fuertes ajustes en las boletas de todos los servicios públicos, que en algunos casos -como en el agua- multiplicó por cuatro el precio.

No obstante, hay que remarcar que, según los datos del Indec, el consumo no varió sustancialmente, aunque es cierto que hubo caídas en algunos meses y que la recuperación no llegó. Aún así, los números son mucho menos impactantes que las caídas en el resto de los consumos de los bienes.

Según datos del Indec, los indicadores tuvieron variaciones menores en el último año medidas en términos interanuales porque los cambios estacionales en estos datos son fuertes.

En los meses de enero y febrero hubo crecimientos del 1,1% y del 3,1% interanual, Las principales caídas se registraron en marzo con un 2,2%, en junio con un 3,2% y en septiembre con un 1,6%. El resto de los meses las variaciones se mantuvieron estables entre un 0% y 0,8%.

La principal divergencia se en el desagregado de rubros, donde Electricidad, gas y agua cayó 5,2%; Transporte de pasajeros 3,7%; Peajes 1,7%, Correo 1,9% y Recolección de residuos 1,5%. Bajas compensadas por la mejora en Transporte de Cargas con un 15,9% y Telefonía con 0,3%