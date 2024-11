Wall Street teme que no se sepa el resultado de la elección en Estados Unidos

Los operadores de Wall Street esperan los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos con muchas dudas. Aunque hasta no hace mucho la victoria de Donald Trump era un hecho, los últimos datos de las encuestas sumaron incertidumbre.

Las acciones estadounidenses y los bonos se movieron al compás de las encuestas. Primero con apuestas sobre el bitcoin y los bonos cuando se pensaba en una victoria del republicano y después con el desarme de esas posiciones y la compra de acciones cuando algunos datos mostraron una recuperación de Kamala Harris.

Kamala Harris y Donald Trump. NA

Lo cierto es que el estado de ánimo del mercado es cambiante. Mark Dowding, director de inversiones de RBC BlueBay Asset Management, dijo al diario británico FT que “todos sabemos cuánto está en juego en el resultado de estas elecciones, pero hasta que cierren las urnas no sabremos hacia dónde saltar”.

El principal temor de Wall Street, no obstante, es que la definición se demore mucho más allá de la noche del martes al miércoles, mientras las computadoras estén en pausa esperando datos. Algo que podría afectar a las decisiones económicas de los siguientes días. La Fed se dispone a recortar las tasas de interés, pero de no haber resultados contundentes, la decisión que iría a tomar este jueves se pospondría. Una victoria de Trump, además, no avalaría ese recorte.

Otro punto clave para los inversores es que Donald Trump logre un triunfo contundente y permita al Partido Republicano el control de ambas cámaras del Congreso y eso genere la combinación prometida de rebaja de aranceles y recortes de impuestos al mismo tiempo, lo que puede alimentar la inflación y ejercer una presión al alza sobre las tasas de interés.