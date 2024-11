Pablo Videla: "En Argentina hay un 50% de gente que no está educada financieramente"

Pese a que con las cíclicas crisis económicas que vive el país los argentinos nos hemos tenido que convertir a la fuerza en una especie de expertos en finanzas, la realidad marca que todavía existe un atraso muy grande en lo que a educación financiera respecta, sobre todo entre los más chicos. Al menos así lo entienden desde Banco Ciudad, por lo que ya desde hace varios años trabajan con su programa “Finanzas para crecer”, un programa orientado para jóvenes de colegios secundarios.

En un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, al que ahora se sumó el departamento de Tupungato, la entidad bancaria originaria de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolla en la provincia un trabajo que pretende llevar a un universo de cuatro millones de adolescentes de todo el país.

En este marco, Pablo Videla, director del Banco Ciudad, charló en una entrevista con MDZ sobre la educación financiera, la guerra de las billeteras virtuales, el mundo cripto y las estafas piramidales, así como también de la problemática del juego on line entre los jóvenes.

Banco Ciudad trabaja de manera conjunta con colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo y Tupungato con su programa de educación financiera. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿De qué se trata el programa con el que trabajan con la Dirección General de Escuelas (DGE) y Tupungato?

-El programa de educación financiera del Banco Ciudad, Finanzas para crecer, es un taller de dos horas cátedras. Nos concentramos y priorizamos la parte práctica y la parte real de la vida. Por ejemplo, todos los jóvenes tienen Mercado Pago, le preguntamos quién usa la cuenta remunerada y ya hay varios que no la usan. Ellos tienen una mala relación con el dinero. O le preguntamos si saben cuánta plata gastaron en los últimos tres días y son muy pocos chicos. Eso también es una mala relación con el dinero.

Hay que hacer presupuesto. Está bien que la inflación nos destruyó el presupuesto, porque ya no sabíamos cuánto vale algo al día siguiente, pero es fundamental que los jóvenes empiecen a hacer un presupuesto. Si vos no haces un presupuesto, no sabes cuánto gastas, también tenés mala relación con el dinero y no te va a ir bien. Tener una mala relación con el dinero hace bajar la calidad de vida.

-¿A qué segmento del público joven está apuntado el programa?

-Estamos enfocados, en los últimos cuatro años, en los jóvenes de cuarto y quinto año, pero nuestra propuesta va a ser llegar a los jóvenes de 13 a 17 años.

La Comisión Nacional de Valores, por iniciativa del Banco Ciudad, permitió a los jóvenes invertir en la bolsa. Ellos podían tradear en criptos, jugar en línea, pero no podían invertir en la Bolsa. Ahora, los jóvenes de 13 a 17 años, con permiso a los padres, pueden invertir en la bolsa en acciones en bonos y es una manera de que los jóvenes desde 13 años empiecen a conocer al mercado financiero que están muy interesados en invertir ahora los jóvenes, por suerte bien.

-¿Cuántos son los jóvenes que hoy todavía no tienen una correcta educación financiera?

-Tenemos cuatro millones de estudiantes secundarios en la Argentina a los cuales muy pocos llegamos, este año a 8.000. Es una gota en el océano. Está bastante de moda y, por suerte, está en la agenda la educación financiera. De esos cuatro millones de jóvenes, la única manera de llegar a todos es que los bancos y las fintechs nos juntemos para presentar un programa común, lo cual estamos haciendo con el Banco Central y con el BID.

Estamos haciendo un programa de educación financiera común donde todos los bancos y la fintechs se lo vamos a poder ofrecer a todos los jóvenes de Argentina, a las escuelas, a los municipios, a las gobernaciones, gratis y de calidad.

-¿Por qué vamos atrasados en el país en la educación financiera?

-Primero, nuestro amor al efectivo. ¿Por qué? Para escaparle al fisco, que no digo que nos roba, pero se aprovecha brutalmente. Tenemos 136 impuestos y somos el único país en el mundo que tiene tantos, ni siquiera los peores tienen más de 80 impuestos y Uruguay tiene tres impuestos. Eso nos hace estar afuera del sistema, nos ahorramos bastante plata.

Probablemente vamos a ser uno de los últimos países en dejar en dejar el efectivo.

En Latinoamérica, hasta hace unos años, éramos de los peores en educación financiera y ni hablar de los países de primer mundo. Celebro que empecemos por primera vez a darle importancia a la educación financiera, porque eso es el manejo del dinero, que lo hacemos desde que tenemos tres años hasta que nos morimos, pero no nos enseñan a manejar el dinero. Salimos de la escuela no solamente sin saber manejar el dinero, salimos sin estar preparados para la vida. Es una escuela del Siglo XIX que no nos enseña para nada a enfrentarnos a la vida que nos espera, con todos los cambios que tiene. Pablo Videla, director del Banco Ciudad. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Con este panorama, ¿de acá a cuánto tiempo podemos imaginar el fin de las sucursales físicas y el fin del dinero en efectivo?

-Sería un atrevimiento de partes y dijese un tiempo, pero esto va para largo, vamos a tener sucursales y dinero físico por 10 o 15 años más. Las sucursales quizás un poco menos, pero todo se va a manejar por el teléfono, por los anteojos o por lo nuevo que haya en tecnología. No vas a necesitar más ir a un banco. La última generación no digital somos nosotros, cuando pasemos al otro lado ya va a ser todo el mundo digital, así que no hay manera de que sobreviva el efectivo.

-También mencionaba la guerra entre billeteras virtuales, sobre todo entre Mercado Pago y Modo…

-El gran beneficio de esa guerra es para los usuarios, ustedes seguramente ven todas las promociones acá en Mendoza. Se beneficia el usuario de esta guerra, porque todas las billeteras tienen promociones muy buenas y tenemos que hacer más promociones y más descuentos y más cuotas sin interés, porque necesitamos ganar clientes.

-¿Cuándo podría haber una tregua en esa guerra? ¿Y cómo el usuario puede sacarle mejor provecho a esta competencia?

-Cuánto dure, no sé. Creo que probablemente dure para siempre y el usuario va a ser beneficiado. Lo importante es que uno debe aprovechar todas las oportunidades que nos dan los bancos y las billeteras virtuales. Uno debería tener cuatro o cinco billeteras en su teléfono y ver todos los días a ver qué promociones y qué se puede aprovechar. Esa es una manera genial de ahorrar dinero en estas épocas difíciles donde la plata no alcanza para casi nadie. Podés ahorrar muchísima plata usando las promociones. En supermercados, vos gastas $200.000 por mes en una compra grande. Todos tenemos descuento en los supermercados, te ahorras 30% y $60.000 te entran en tu billetera al momento o a los cuatro días. Así, el supermercado en lugar de $200.000 te salió $140.000. Con la ropa lo mismo, los viajes con Sube…

Hay oportunidades para aprovechar y desgraciadamente la gente que la aprovecha es la que está educada financieramente y en Argentina hay un 50% de gente que no está educada financieramente. Los que más la necesitan no la usan.

-Mencionaba también el tema de las inversiones para los jóvenes, ¿cómo les enseñan o qué inversiones les recomiendan?

-Con el programa que hacemos desde hace cuatro años con los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo les habríamos una caja de ahorro a los alumnos, les poníamos dinero y les enseñábamos a usar este el home banking, hacer transferencias, hacer un plazo fijo, los incentivábamos para que hicieran emprendedurismo y les dábamos un premio al mejor emprendimiento a fin de año. A partir del año que viene ya lo estamos arreglando con la Universidad de Cuyo y vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra billetera virtual que se llama Buepp. Le vamos a abrir la billetera virtual, les vamos a poner dinero y vamos a hacer grupos en cada aula para que cada grupo invierta en la bolsa, que se diversifiquen, que compren ellos mismos acciones, bonos, cedears y ellos mismos vayan definiendo que cosa comprar. Les vamos a dar el primer taller y después volvemos dentro de cinco meses y vemos cómo le ha ido a cada grupo con las inversiones. Ahí les vamos a explicar qué sucedió con cada una de sus inversiones y por qué tienen más o menos plata. Los jóvenes van a empezar a saber invertir y a interesarse y a conocer por qué uno compra o vende algo. A la UNCuyo le gustó mucho este programa y se lo vamos a proponer a todas las escuelas de la Argentina que lo quieran hacer con nosotros.

-Algo de mucho interés para los jóvenes es el mundo cripto, ¿cómo trabajan con ese tema y las estafas piramidales a las que se exponen?

-Eso también es educación financiera. Si una tasa de plazo fijo te está pagando el 40%, si lo máximo que te pueden pagar en dólares los bancos es 1,5% de interés anual, tenés que saber que si te dicen que van a pagar el 1% en dólares en un día, claramente que te están estafando. La gente no tiene educación, y es piramidal porque los primeros si ganan y tienen la suerte de cobrar, pero son muy poquitos. Después, todo el resto pierde todo.

Las cripto son algo que ya están en la sociedad y, aunque no nos guste, tenemos que aceptarlo. Con las cripto podés ganar mucha plata, pero también podés perder. Si sos una persona que te gusta el riesgo, compra cripto, pero sabe que podés perder mucho así como también podés ganar mucho. Eso es todo educación financiera y tenemos que dárselo a nuestros jóvenes, porque si no nadie sabe manejar el dinero, nadie hace un presupuesto, nadie sabe cuánto gasta. Criptomonedas y estafas piramidales, así como las apuestas en línea son dos de las grandes problemáticas entre los jóvenes. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Otro aspecto que mencionaba es la problemática de las apuestas y juegos de casino online, ¿cómo lo abordan?

-Es un problema enorme. Todos los docentes nos cuentan que están con problemas de juego. Nosotros podemos nada más advertirle a los jóvenes que en la timba -sic- online jamás se gana, siempre se pierde, y la adicción al juego es igual de peligrosa que la adicción a las drogas y al alcohol. No solo se pierde dinero, se pierde familia, amigos, trabajo… Se pierde todo y tu calidad de vida no baja, se destruye.

Lo que propuse, que es muy fácil, es prohibir la publicidad de los juegos online. Cuando hacemos publicidad de juego, los estamos induciendo a los jóvenes a que se metan en la timba y a que desgraciadamente algunos creen adicción. ¿Haríamos lo mismo con las drogas, dejaríamos que dejen hacer publicidad de drogas? El alcohol también, debería estar prohibida la publicidad. Son plataformas que ganan muchísimo dinero, que tienen a 100 personas craneando cómo mantener cinco minutos más al joven en la plataforma, cómo hacer todo más fácil.

Seguramente aportan dinero a las campañas, así que es difícil luchar contra estos gigantes. Quizás en algún momento alguien se ponga los pantalones largos y prohíba el juego en línea, cosa que está sucediendo en Brasil, que está a punto de prohibirlos. Estamos pudriendo nuestra sociedad con los juegos en línea.

-Si vamos a un escenario ideal, donde estos programas de educación financiera logran penetrar en ese universo de cuatro millones de jóvenes de colegios secundarios, ¿con qué realidad nos encontraríamos?

-Habría un manejo responsable del dinero. Los jóvenes sabrían hacer un presupuesto, usarían sus billeteras para ver cuánto gastaron, en qué gastaron. El ingreso siempre ya sabés cuánto es, lo difícil es conocer el gasto y es ahí donde estamos fallando. Cuando empieces a manejar el gasto de una manera responsable, equilibrada, inteligente y cuando sepas en qué invertir cuando te sobra plata, eso va a mejorar un montón la salud financiera de los jóvenes y la calidad de vida.

Eso pasa también traspasa la familia. Tenés padres que no saben invertir, que lo único que saben hacer para defenderse de la inflación es probablemente comprar dólares o hacer un plazo fijo. Todo lo que aprenden también traspasa a los amigos, vecinos que no saben. Cuando muchos aprenden muchos pueden pasar el conocimiento.

-Los jóvenes se encuentran también frente a una realidad en Argentina donde el ahorro es complejo…

-Porque no tenemos cultura del ahorro. Estamos viviendo un momento difícil de Argentina, donde la plata le alcanza a muy poca gente, donde todos tenemos que hacer sacrificios y cortar gastos y cosas que nos gustan porque no llegamos a fin de mes. Pero vuelvo a repetir, todas esas promociones y beneficios que están dando los bancos y la billeteras virtuales no es aprovechado por la gente que más lo necesita. Si podés empezar a usar eso como gasto inteligente, vas a poder empezar a ahorrar.

Uno está gastando ahora y no ve de dónde ahorrar. Pero si vas al supermercado y te gastaste $200.000 en comida, te van a volver $60.000. Eso antes no te pasaba entonces ya tenés 60 mil pesos que están un poco abajo de los gastos. Es una manera de usar inteligentemente el dinero y es la única manera que se me ocurre que podés empezar a ahorrar, bajar los gastos de una manera inteligente.

Mirá la entrevista completa