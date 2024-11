Con algunas tomas de ganancias, los mercados financieros siguen de fiesta

Aunque no todos los indicadores económicos dan positivos, en los últimos días se conocieron diversos informes que muestran si no una reactivación de la economía, al menos el fin de la caída. Estos datos, más el éxito del blanqueo, provocaron una reacción positiva en los mercados, aunque en la jornada de hoy los bonos registraron una leve baja.

Los ADRs (acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York) subieron hasta casi un 5%. Destacaron Cresud (4,2%), YPF (4%), Telecom (2,6%) y Transportadora de Gas del Sur (2,5%).

En tanto las acciones argentinas cotizantes en el S&P Merval subieron un promedio de 0,2% hasta alcanzar los 1.899.148,3 puntos. La empresa Longvie tuvo una mejora del 14,38%, Santander del 6,31% y Camuzzi del 5,56%.

Foto: Walter Moreno/MDZ

El Riesgo País se situó en 955 puntos y acumula una baja de 2,9% en el mes. Los bonos cotizaron con algunas bajas en sus cotizaciones en dólares, aunque los que cotizan en pesos tuvieron aumentos hasta del 2,7%.

El Banco Central, en tanto, terminó la jornada con un saldo positivo de US$ 30 millones y un nivel de reservas que superó los US$ 30,000 millones por primera vez desde el mes de mayo. El número final fue de US$ 30,000 millones.

Dólar mayorista cerró a 993 por unidad, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 276,5 millones, en futuros MAE de US$27 millones y en el Rofex de US$27 millones.

El dólar blue, en tanto, cotizó nuevamente a la baja. Finalizó en $1170 para la venta, un 1,7% menos que la jornada hábil anterior. En tanto, el MEP subió 0,5% cotizando a $ 1151 y el CCL subió 0,2% cotizando a $1179.

La brecha cambiaria entre el mayorista y el blue terminó en 17,9%.