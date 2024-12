Carlos Melconian advierte sobre inflación y riesgos del tipo de cambio

Carlos Melconian vaticinó un escenario complicado si el gobierno no corrige una serie de situaciones, principalmente en lo que respecta a la inflación, el manejo de las tarifas y el tipo de cambio. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha mostrado optimismo por una leve desaceleración de la inflación, Melconian ha sido crítico, advirtiendo que las políticas implementadas podrían tener efectos adversos a largo plazo. “No estoy de acuerdo en torturar para bajar la inflación al 1% o 2% mensual”, afirmó, sugiriendo que este enfoque podría resultar en un “peor remedio que la enfermedad” si se basa en fijar precios o tarifas.

El economista también enfatizó en la necesidad de acometer ajustes en los precios relativos antes de presentar un programa de estabilidad. Según Melconian, el actual régimen cambiario y el control de tarifas son insostenibles y no abordan las raíces del problema inflacionario. “Si lo que buscan es acomodar los números con tortura fiscal o monetaria, no salimos más”, advirtió, subrayando que esto solo perpetúa la crisis económica en lugar de solucionarla.

En cuanto al tipo de cambio, Melconian mencionó que “a este tipo de cambio no le sobra nada”, aunque también aclaró que no se encuentra en una situación tan crítica como durante las crisis anteriores, como la convertibilidad. Sin embargo, su análisis indica que el tipo de cambio actual es frágil debido a que “la inflación fue por arriba de la devaluación”, lo que ha erosionado el margen de maniobra del gobierno para implementar cambios significativos. Además, Melconian subrayó la importancia del orden fiscal como una variable clave para estabilizar la economía. “En Argentina no se puede tener más déficit fiscal”, enfatizó, sugiriendo que esta lección debe ser aprendida para evitar futuras crisis.

También mencionó otros factores cruciales como el costo salarial en dólares y el movimiento de capitales, que impactan directamente en el tipo de cambio y, por ende, en la inflación. Al concluir, el economista hizo un llamado a la responsabilidad dentro del equipo económico del gobierno. “El equipo tiene que animarse a decirle al presidente, 'esto no es lo correcto'”, instó Melconian, sugiriendo que una confrontación constructiva es necesaria para evitar decisiones erróneas que puedan agravar aún más la situación económica del país.