¿Eres dueño de un negocio? Estas ideas pueden ser claves

Mientras esperaba que me prepararan mi pedido en una fiambrería de Almagro, la vendedora me preguntó: “¿Te gustaría degustar los productos seleccionados de la semana?”. Esta simple pregunta me pareció una joya de marketing, y hoy quiero enseñarte cómo convertir esta micro acción en una estrategia poderosa para tu negocio.

La clave está en los productos seleccionados

Para aplicar esta técnica, lo primero es planificar cuáles serán los “productos seleccionados” que vas a ofrecer a tus clientes durante cada compra. Pueden ser artículos adicionales que complementen lo que tu cliente ya está adquiriendo. Por ejemplo, si tenés una fiambrería, podrías ofrecer una muestra de queso y salame para picadas, invitando al cliente a conocer estos productos aunque no los compre en ese momento. De esta manera, estás generando una oportunidad de incrementar el ticket promedio y, por ende, tu facturación.

Enseñale a tu equipo a abrir la conversación

El siguiente paso es entrenar a tu equipo para que sepan cómo iniciar esta conversación de manera natural y efectiva. Una pregunta sencilla como “¿Te gustaría degustar los productos seleccionados?” puede ser suficiente para romper el hielo. Es importante ofrecerles un guion claro para que todos los vendedores, independientemente de su experiencia, se sientan cómodos sugiriendo productos adicionales. Esto no solo facilita el proceso de ventas, sino que también estandariza la experiencia del cliente, asegurando que cada interacción sea una oportunidad para aumentar el ticket de compra.

Medí los resultados

Toda estrategia debe ser evaluada, y esta no es la excepción. Para medir su efectividad, registrá dos datos claves: cuántos clientes aceptan la degustación o el producto adicional ofrecido, y cuántos de ellos finalmente compran esos productos. También es valioso monitorear el comportamiento de las ventas en el mes siguiente, ya que aquellos clientes que probaron el producto pueden decidir comprarlo en una próxima visita.

Esta técnica es universal

Lo mejor de esta estrategia es su versatilidad. Se puede aplicar en una amplia variedad de negocios. Si tenés un restaurante, podés ofrecer degustaciones de platos especiales. Si tu negocio es de ropa, mostrá productos de la nueva temporada o colecciones exclusivas. Lo importante es siempre buscar maneras creativas de presentar estos “productos seleccionados” y motivar al cliente a probarlos.

Cómo vender más y mejor. ¡Mirá el video!

Acciones concretas que podés implementar hoy mismo

Definí tus productos adicionales: hacé una lista de artículos que podrías ofrecer como degustación o muestra. Asegurate de que complementen bien lo que tus clientes suelen comprar. Capacitá a tu equipo: dedicá una sesión a enseñarles cómo introducir estos productos en la conversación de venta de forma natural y amigable. Implementá un registro de resultados: creá una planilla simple para que el equipo registre cada vez que ofrezcan un producto adicional y el resultado de esa interacción. Experimentá con diferentes productos: cambiá semanalmente los productos que ofreces como muestra para mantener el interés del cliente y evaluar cuáles te funcionan mejor.. Monitoreá y ajustá: después de un mes, analizá los datos recogidos y ajustá la estrategia según lo que haya funcionado mejor.

Esta técnica simple, pero efectiva, no solo puede aumentar tu facturación, sino también mejorar la experiencia de tus clientes, generando fidelidad a largo plazo.

Y si te gustaría diferenciar tu negocio con estrategias como esta y ganar cada vez más y mejores clientes con una comunicación clara y efectiva te propongo sumarte a ESSENCE, mi mentoría grupal online para dueños de negocios en la que te enseño una metodología probada en mis más de 15 años de experiencia y fácil de aplicar, para potenciar el marketing de tu negocio y exponenciar tus resultados

Constanza Sidoti

* Constanza Sidoti es Lic. en Publicidad y Especialista en Marketing de Diferenciación para comercios y Pymes. Socia de la Agencia de Marketing www.somosmakala.com

IG: @conniesidoti para seguir intercambiando juntos.

www.conniesidoti.com