Flavia Royón: "Argentina puede tener exportaciones mineras por US$ 20 mil millones"

En el marco de la Cumbre de Minería Sostenible que se está desarrollando en Mendoza desde el 27 al 29 de noviembre, la ex secretaria de Energía de la Nación (tanto el a gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa estuvo al frente del Ministerio de Economía, como del actual mandato de Javier Milei), Flavia Royón habló con MDZ y aseguró que la actividad minera puede multiplicar hasta por cinco las exportaciones actuales y llegar "tranquilamente US$ 20 millones".

La referente de la actividad, sobre todo en el norte del país, donde se desempeñó tanto en la función pública como privada, fue parte del panel "Sostenibilidad: desafíos y el rol de las empresas mineras", donde compartió con Juan Cortese (BHP), Santiago Cichetti (Rio Tinto), Carlos Chana (ERM), Mariana Abugattas (Glencore), Steve Andersson (First Quantum Minerals) y Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.

Ahí, Royón comparó las diferencias que existen entre Argentina y Chile en materia de exportación minera, un concepto que amplió luego en diálogo con este medio. Desde su perspectiva, que en el país se exporten alrededor de US$ 4.000 millones por la actividad, mientras que los trasandinos han llegado a la cifra de US$ de 57.000 millones responde principalmente al desarrollo productivo que ha tenido una nación y la otra.

Para Flavia Royón, Argentina cuenta con un gran potencial de exportación minero. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Creo que nuestro país se desarrolló con una mirada muy centralista, muy en la Pampa Húmeda, muy relacionada con el agro. De hecho, si uno mira las redes de comunicación, cómo se fue desarrollando todo nuestro país, todo fue centralizado hacia el centro. Y la minería no ha sido, si se quiere, una actividad impulsada. No podemos definir a Argentina como un país minero", sostuvo.

En este sentido, explicó: "Tenemos provincias mineras, Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, o San Juan, pero no tenemos un país minero. Creo que es porque hubo luchas o desafíos que no se quisieron dar como país, quizás entendiendo que Argentina era el campo, la industria… Hoy somos conscientes de que ningún sector sobra en el país. Hay que pensar en cómo desarrollamos nuestro país, cómo generamos riqueza, y la minería no puede estar fuera del mapa".

En contrapartida, desde su visión, Chile sí se ha desarrollado como un país minero. Más allá de eso, para la ex funcionaria Argentina todavía está a tiempo de multiplicar su matriz exportadora de minerales. "Hoy nada más que con los proyectos de cobre que tiene en cartera Argentina puede proyectar tranquilamente exportaciones por US$ 20.000 millones. El país tiene siete proyectos en estadios avanzados y ninguno en producción. Y las exportaciones de Chile mayormente son de cobre. Entonces, realmente tenemos que lograr la construcción de proyectos de este material y que Argentina vuelva a ser productora", dijo Royón.

Los participantes del panel "Sostenibilidad: desafíos y el rol de las empresas mineras". Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, para lograr aumentar esa cifra, la referente sumó que es importante que el país retome los proyectos de oro y plata, aprovechando el impulso del litio para volver a poner en la vidriera el resto de los minerales y recursos argentinos. "Es un escenario posible y necesario para Argentina. Porque la minería, además de generar exportaciones, es un sector con una balanza altamente positiva. De cada 10 dólares que se exporta, solamente necesita importar 1 o 2 dólares. Por otro lado, también genera exportaciones que no tienen tanto que ver con nuestro mercado interno. Entonces, no es lo mismo exportar alimentos o exportar combustibles que exportar minería. Nos da otro tipo de solidez. No hay, ante cambios de precio, un trade-off directo con el mercado interno. Realmente diversificar nuestra matriz exportadora es lo que estamos necesitando", justificó.