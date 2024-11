Tras el informe de Fitch, volaron las acciones del Merval

La mejora de la calificación de riesgo realizada por la calificadora Fitch a las empresas argentinas YPF, AES Argentina, GEMSA, Genneia, MSU Energy, AYSA suben a CCC y EDENOR hasta CCC+, provocó una estampida de subas en la cotización de muchas empresas en la bolsa de comercio.

El Merval avanzó 3,4% a 2.211.988,06 puntos con cotizaciones que pisaron fuerte como YPF (+9%), Ternium (+8,1%), Sociedad Comercial del Plata (+7,2%), y Metrogas (+5,6%).

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas cerraron con fuertes subas de hasta 7,7%, encabezadas por YPF, Corporación América y Telecom, con el 4,2% y 3,6%, respectivamente.

Foto: Shutterstock

Los bonos, por su parte, cayeron hasta 1,4%, lo que lleva al riesgo país a anotar su segunda suba de noviembre y alejarse de los 700 puntos básicos en la jornada previa.

El Banco Central, por su parte sumó un nuevo saldo positivo de US$ 7 millones en el MULC y en lo que va de noviembre acumula US$ 1.293 millones en compras netas.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 30.873, es decir, US$ 28 millones más que lo registrado en la última jornada hábil. En lo que va del año, el BCRA acumula US$ 17.708 millones más.

En tanto, el riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, registró una suba después de varias bajas. Repuntó 1,5% hasta 745 puntos.

El dólar blue, en tanto, terminó el día con una suba en la cotización al venderse a $1.135. El Contado con Liquidación, por su parte, perdió 0,5% y se vendió en $1.106 y el MEP cerró en $1.080, con una suba de 0,1%, siempre por debajo de la cotización del dólar informal.

Por su parte, el dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1.007, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 210 millones, en futuros MAE de US$ 84 millones y en el Rofex de US$ 436 millones. La brecha cambiaria con el blue se ubicó en el 12,7%.