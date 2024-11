Los máximos expertos mundiales del vino llegaron al país: ¿qué hicieron?

Entre el pasado 9 de noviembre y hasta el 17 de este mes, una comitiva de 27 Masters of Wine de diferentes partes del mundo estuvieron Argentina en un tour vitivinícola clave para posicionar a los vinos locales en los mercados internacionales. Los expertos y referentes del comercio internacional de la bebida nacional estuvieron en las principales regiones de Mendoza, pasaron por Salta y completaron el recorrido en Buenos Aires.

Organizado por Wines of Argentina (WofA), la entidad encargada de promocionar el vino argentino en el mundo, los máximos exponentes del mundo vitivinícola llegaron al país para profundizar el conocimiento sobre el terroir, las regiones a lo largo y ancho y del país, las variedades, los estilos, así como innovaciones y avances, sobre todo en materia de sostenibilidad, que está teniendo la industria nacional.

Nucleados en The Institute of Masters of Wine (IMW), los expertos llegaron por segunda vez al país, luego de una exitosa edición en febrero de 2018, donde, también con la coordinación de WofA pudieron interiorizarse en la vitivinicultura argentina.

Como lo explicaron desde WofA, este viaje constituye una gran ventana de exposición y visibilidad para que conozcan bodegas, degustar sus vinos y que se generen nuevas oportunidades comerciales en el exterior.

“Nos llena de orgullo que el Instituto de Masters of Wine nuevamente haya elegido a nuestro país para su visita, y que una vez más sea WofA la organización que lo haga posible. No son muchas las oportunidades que tenemos de reunir en una misma actividad a grandes exponentes del vino a nivel mundial, y venimos trabajando de manera coordinada con bodegas, buscando el apoyo del sector público y generando alianzas para ofrecer una experiencia que refleje el prestigio, la innovación y la gran diversidad del vino argentino”, había dicho Alejandro Vigil, presidente de WofA.

La agenda estuvo cargada de diferentes instancias de participación para bodegas de todo el país: seminarios técnicos con degustación a cargo de winemakers, agrónomos y profesionales del vino; miniferias para productores; recorrido por bodegas y viñedos de Primera Zona y Valle de Uco (Mendoza) y Cafayate (Salta) y se acercarán a la vitivinicultura de otras regiones con actividades en Buenos Aires dedicadas a Patagonia, Costa Atlántica, Valles de San Juan y zonas emergentes como Córdoba. En total, fueron más de 200 etiquetas presentadas en el programa, entre seminarios y otras actividades.

Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), una de las entidades que apoyó la iniciativa, aseguró: “Es fundamental la tarea constante entre el sector público y el privado. De esta manera, podemos potenciar la promoción turística de nuestro destino y lograr que llegue una mayor cantidad de visitantes”.

“En este caso, junto a Wine of Argentina, podemos mostrar a referentes internacionales parte de lo que Mendoza tiene para ofrecer. Casi 30 personas han podido vivir, en primera persona, la experiencia Mendoza, que después podrán comunicar y multiplicar en su lugar de origen”, completó la funcionaria.



Quiénes son los MW que vinieron a Argentina

El grupo estuvo encabezado por Julian Gore-Booth, director Ejecutivo del IMW e integrado en su mayoría por representantes del trade vitivinícola (compradores, importadores, retailers), periodistas, educadores y consultores, provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Finlandia, Irlanda, Sudáfrica y Australia. Ellos son: