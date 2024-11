Cuáles son las inversiones francesas en Argentina que se lograron en los últimos meses

Este fin de semana, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó a la Argentina para llevar a cabo reuniones claves con su par argentino, Javier Milei, con el fin de "continuar los intercambios anteriores". Después de su llegada al país, el sábado, los mandatarios cenaron juntos en la Quinta de Olivos y, este domingo, se realizaron un encuentro bilateral en la Casa Rosada.

No se trata del primer enlace que hacen ambos Gobiernos en este año. En octubre, Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, mantuvo una reunión con Brigitte Macron, esposa del presidente francés, para hablar sobre la exitosa atracción de inversiones francesas en la Argentina. Precisamente, durante el último año, distintas empresas francesas decidieron invertir en el país, anunciando nuevos proyectos para la proximidad.

Cuáles son las empresas francesas que desean invertir en el país

En octubre, Eramet, empresa minera y metalúrgica francesa, invirtió la suma de US$ 700 millones en la compra de la otra mitad de su filial argentina en Salta, que entonces pertenecía sus socios chinos. La empresa que extrae y desarrolla metales como níquel, arenas minerales y litio, decidió invertir en Salta para extraer litio. En julio, anunció que iniciaría su plan de inversión de US$ 800 millones de su primera planta, además, informó que en 2025 invertirá otros US$ 800 millones en una segunda planta.

Emmanuel Macron y Javier Milei saludaron al público argentino desde el balcón de la Casa Rosada. Foto: Archivo MDZ

Renault es otra de las grandes empresas que decidió invertir en el país este año. La reconocida compañía, fundada en la ciudad francesa Boulogne-Billancourt, en septiembre anunció una inversión de US$ 350 millones en su planta de Santa Isabel, Provincia de Córdoba, para la fabricación de pick-ups de media tonelada.

De acuerdo con el comunicado oficial, la pick-up será producida solamente en Argentina con un objetivo de 65.000 vehículos por año, siendo el 70% para exportar. Desde la compañía, aseguran que esta inversión significa la generación de 850 empleos directos y alrededor de 4000 indirectos.

En noviembre, Alexandre Bompard, CEO de Carrefour, se reunió en el país con el presidente Javier Milei, encuentro que aprovechó para anunciar inversiones por US$ 300 millones, creación de 2200 puestos de trabajo y la apertura de alrededor de 90 nuevos locales. Al mismo tiempo, Karina Milei se reunió con el CEO de Carrefour en Paris en octubre para acelerar el proceso de inversión.

El Grupo Louis-Drefus es otro de los conglomerados multinacionales, fundado en París, que comunicó sus deseos de invertir en la Argentina en los próximos tres años. El grupo se dedica al procesamiento y comercialización de bienes de consumo agrícolas, petrolíferos y energéticos.

En el país, invertirán la suma de US$ 350 millones y prometieron la realización de obras de infraestructura como la ampliación de su planta procesadora en Timbúes en 2025. Además, planean expandir el puerto de General Lagos, la planta de procesamiento de algodón de Quimili, ubicada en Santiago del Estero, y la ampliación de la red de acopios en el interior del país.

Finalmente, también en septiembre de este año, Total Energies, grupo empresarial petroquímico y energético, invirtió US$ 700 millones para iniciar su trabajo de producción en el Proyecto Fenix (offshore en Tierra del Fuego).