Argentina recibirá US$ 3.000 millones para pagar deuda: los detalles

Bancos internacionales de primera línea le prestarán a la Argentina US$ 3.000 millones, que el país respaldará con bonos, trascendió en las últimas horas de fuentes oficiales.

Según confirmó la agencia de noticias NA, la operación está muy cerca de concretarse y permitirá el país dar otra señal de que los pagos de deuda del año próximo están garantizados, lo que podría impulsar otra baja del riesgo país.

La jugada apunta a fortalecer las reservas y había sido anticipada hace un par de meses por el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque su implementación llevó a demorar la concreción del desembolso.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Ahora, todo indica que a más tardar en diciembre el país recibirá esos fondos.

Se trata de un préstamo REPO con tres bancos internacionales: el español Santander y los norteamericanos JP Morgan y Morgan Stanley.

El crédito sería a tres años y el BCRA ofrecerá como garantía los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreales).

La negociación se estiró porque previendo la baja del riesgo país la Argentina pidió una rebaja de tasas.

A través del REPO, el deudor deposita, a nombre de los acreedores, una garantía generalmente compuesta por títulos de deuda que debe recomprar.

La Argentina ya depositó en el Bank of New York los US$ 1.700 millones que corresponden a intereses de los cupones que vencen en enero y adelantó recientemente que el Tesoro compró los US$ 2.700 millones de capital en dólares y euros.

El gobierno de Javier Milei pretende despejar el panorama financiero del año próximo, cuando habrá elecciones legislativas en las que buscará reforzar su debilitada presencia en el Congreso.

Además, el Gobierno espera que hacia marzo del año próximo se pueda anunciar un nuevo acuerdo con el FMI, que podría desembolsar fondos frescos por unos US$ 10.000 millones.