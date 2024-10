La UIA pide avanzar en la reforma laboral para la Cuarta Revolución Industrial

El Centro de Convenciones Córdoba fue el escenario ayer del 16° Coloquio Industrial, el evento más importante para el sector que convocó a más de 700 empresarios de la industria del país, junto a destacados referentes de la producción, autoridades gubernamentales y académicos, que analizaron los desafíos actuales y futuros en el marco de la política económica que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Bajo el lema “Somos industria: desafíos y oportunidades para la transformación productiva”, se desarrollaron diversas charlas y exposiciones que abordaron temáticas de coyuntura económica y política. Y un aspecto clave en el abordaje fue la necesidad de adecuar las normas laborales a una nueva realidad, caracterizada por lo que los especialistas llaman la Cuarta Revolución Industrial, que en términos políticos y económicos equivale a implementar una amplia reforma laboral.

La apertura estuvo a cargo de Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, y el cierre contó con la presencia de Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación. Participaron además el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad, Daniel Passerini.

El coloquio también incluyó discusiones sobre internacionalización, sostenibilidad y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector, con la participación de expertos como Lucas Pussetto, Fernando López Iervasi y Renata Fontana. Se exploraron las oportunidades de crecimiento que las nuevas tecnologías están abriendo en los procesos industriales, reafirmando la importancia del evento como un espacio para el intercambio de ideas y la creación de alianzas estratégicas para el futuro del sector industrial argentino.

Entre las figuras clave del sector industrial presentes, se destacó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien, durante su intervención, expresó su visión sobre el rol del sector en la recuperación económica del país.

Funes de Rioja destacó que la UIA elevó al Gobierno nacional su propuesta condensada en el "Libro Blanco", un programa industrial sin ideología, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo del sector en la Argentina.

Daniel Funes de Rioja enfatizó que insistió en que Argentina necesita crear condiciones más favorables para la exportación.

En su alocución el líder de la Unión Industrial Argentina enfatizó la necesidad de resolver los problemas macroeconómicos del país, señalando que, aunque algunas medidas económicas actuales son dolorosas, representan "el camino que ha decidido la ciudadanía" con su voto. "Queremos transformar las expectativas en certezas" afirmó, indicando que el sector está requiriendo un marco claro para que las pymes puedan operar en mejores condiciones.

"Certeza significa tener un calendario, saber cuándo las pymes van a estar en mejor condición, qué tipo de tratamientos van a tener desde el punto de vista fiscal, cómo se van a resolver esos problemas de no pago que tenemos con respecto a muchas jurisdicciones, donde se pagó de más y no se le devuelve, y entonces quedan sin capital de trabajo", explicó.

Daniel Funes de Rioja también se refirió a la competitividad del sector, destacando que con el valor del dólar estabilizado, el desafío se da con la "competitividad sistémica", que abarca desde la carga fiscal hasta la infraestructura, la logística y el acceso al crédito. Además, insistió en que Argentina necesita crear condiciones más favorables para la exportación.

En cuanto a la apertura de importaciones, aseguró que la UIA seguirá atenta a los casos de competencia desleal y trabajando en colaboración con las cámaras empresariales para señalar cualquier irregularidad. "Donde vemos que hay medidas que implican una competencia desleal, lo estamos marcando, lo estamos señalando a los efectos de que se rectifique", insistió.

"Somos muy enfáticos cuando hablamos de apertura al comercio internacional y decimos que hay que ´nivelar la cancha´. Esto significa que tenemos seis de los siete impuestos más importantes de la Argentina, entre los que hay uno provincial que son los Ingresos Brutos y otro que son las tasas municipales. Después tenemos cinco que son nacionales, que obviamente están altos y tienen que ir a los niveles que nos permitan competir. Aunque nominalmente nos pueden decir que no están altos, la presión efectiva se ve sobre el sector formal de la economía, porque el informal no paga. ¿Apoyamos el blanqueo? Sí. ¿Apoyamos la moratoria? Sí. ¿Apoyamos la normalización? Sí, porque queremos que todos emerjan y vayan a la formalidad. Ahora, obviamente, este es un trabajo día a día, donde apoyamos lo que hay que apoyar y puntualizamos lo que creemos que hay que adecuar o acelerar", subrayó. “Que la industria lleve dos meses consecutivos mostrando una recuperación, una reactivación, me parece importante", expresó Funes de Rioja.

Índices de recuperación

A pocas horas de conocerse los datos del Indec, señalando que la industria cayó 6,9% interanual en agosto de 2024 y creció 1,5% respecto del mes previo, el titular de la UIA advirtió que las comparaciones con el año pasado pueden ser engañosas debido a factores puntuales, como el llamado "Plan Platita". No obstante, expresó su optimismo de que el crecimiento sea sostenido en el tiempo.

“Que la industria lleve dos meses consecutivos mostrando una recuperación, una reactivación, me parece importante. Y no quiero con esto, hablar de una ´V´ o un rebote de la economía. Me parece más importante que ese crecimiento sea sustentable, que siga creciendo, aunque las ansiedades muchas veces lo superen. En todo caso, que estos índices marquen un camino más que un episodio”, reflexionó.

Finalmente, Daniel Funes de Rioja abordó los temas de pobreza y marginalidad, calificándolos como "vergüenzas colectivas".

“No hay un solo responsable de la pobreza, todos somos responsables. Queremos que esa gente trabaje en el sector formal de la economía. En esto somos muy claros, la industria quiere trabajo formal y quiere producción transparente”, afirmó.

Pero también advirtió que para que esto ocurra es necesario que el país actualice la legislación laboral a los tiempos de la “Cuarta Revolución Industrial”, en lugar de seguir operando bajo normas obsoletas. "Estamos hablando de inteligencia artificial y de la industria 4.0, pero seguimos con normas laborales de los años 40 a 70", subrayó.