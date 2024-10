Se expande la franquicia low cost de domótica estrella en la Patagonia

Comenzaron hace 24 años en con casa de informática en la localidad de Villa La Angostura, en Neuquén, pero con el tiempo comenzaron a diversificar su oferta y se volcaron a distinto tipo de servicios relacionados, entre ellos, la instalación de cámaras de seguridad y servicios de conectividad de internet.

Desde hace un año y medio, además, iniciaron una unidad de negocios dedicada al equipamiento de domótica y cerraduras inteligentes.

"Operamos en una región turística y de segundas residencias, que la habitan muchas personas que tienen casas en todo partes del mundo, por lo que debimos adaptarnos a una exigencia competitiva de nivel mundial", señala Diego Fernández, CEO & Fundador de Compured.

En lo que son servicios de domótica, por ejemplo, destaca que han desarrollado proyectos en casas de 800 metros cuadrados.

El crecimiento de la marca, hizo que pensaran en abrir franquicias, por lo que comenzó la expansión territorial. Ya llegaron a Comodoro Rivadavia e iniciaron un trabajo de servicios de domótica en pozos petroleros del yacimiento de Vaca Muerta.

Diego Fernández, CEO & Fundador de Compured

"En los últimos dos años se dio un crecimiento muy grande en todo lo que tiene que ver con Inteligencia artificial y en soluciones tecnológicas que antes eran muy complejas e inaccesibles para el común de la gente y hoy están disponibles para todos. Y es a lo que apuntamos", remarca Fernández.

No sólo se democratizó el servicio, sino que se volvió un buen negocio. "Los departamentos construidos con tecnología domótica incorporada tienen un valor 25% mayor en el mercado inmobiliario", plantean el empresario.

Red de Franquicias

Compured lanzó su red de franquicias con un modelo "low cost"de una inversión de US$ 15.000, que constan de un canon de ingreso de US$ 10.000 y una inversión en stock de US$ 5000 y otra opción "full" que incluye insumos para informática.

La facturación promedio anual por local al año ronda los US$ 261.000 el primer año y esperan un crecimiento a US$ 491.000 el segundo año y US$ 621.000 el tercero.

El recupero de la inversión es de alrededor de 11 meses.

Hoy la empresa opera dos locales propios y cuenta con tres franquicias bajo la modalidad llave en mano.

La empresa exige locales con dimensiones mínimas de 70 m2, ubicados en localidades de una población mínima de 20.000 habitante.

La otra condición relevante es que el franquciado cuente con un conocimiento básico del tipo de trabajo a realizar, no obstante, que la empresa ofrece todo un sistema de kits para instalación de fácil acceso con una breve capacitación.

"Nos interesa transformarnos en una red de ventas de insumos y de servicios con capacitación comercial y técnica", apunta Fernández.