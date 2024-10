En la antesala de las vacaciones, preocupa la "fuga" de dólares por turismo al exterior

En octubre, hay quienes ya empiezan a pensar en sus vacaciones, y en la comparativas parece más accesible viajar fuera de Argentina que hacer turismo interno. A lo que se suma que, tal como confirmó Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025, en diciembre se eliminará por completo el Impuesto PAÍS. Esto implicaría que tanto la compra de pasajes y paquetes turísticos como los consumos en dólares con tarjeta serán más baratos, lo mismo que el dólar ahorro.

En este marco, se conoció un informe de Fundación Mediterránea, elaborado por Marcos Cohen Arazi y Vanessa Toselli, que alerta sobre la "fuga" de dólares ocasionada por el desbalance entre el turismo emisivo -el que realizan los residentes de Argentina fuera de ese país-; y el receptivo -extranjeros que visitan el país-.

Históricamente, la salida de dólares por turismo emisivo sobrepasa el ingreso de divisas por turismo receptivo, pero la magnitud del desbalance oscila, según sean las condiciones de competitividad.

Con el fin del Impuesto PAIS será más barato viajar al exterior y usar la tarjeta para consumos en dólares.

Cuando la competitividad cambiaria juega muy en contra del turismo en el país, la relación entre residentes que viajan al exterior y no residentes que vienen a vacacionar al país puede llegar a ser de 2 a 1. Actualmente, no se encuentra en niveles de desbalance tan marcados, pero sí se evidencia una tendencia muy marcada de deterioro mes a mes.

"La relación entre turismo emisivo y receptivo aéreo en los últimos tres meses se ubicó en 1,37, acercándose a los parámetros del 2019. En dicho año, el déficit de turismo había sido de US$ 2.600 millones. Además, solo el turismo emisivo había implicado la salida de US$ 7.850 millones. En ese sentido, el saldo de dólares entre turismo emisivo y receptivo se constituye en una demanda neta de dólares adicional que influye en el balance de pagos y resulta un aspecto especialmente importante para este año en el que el Gobierno aún se encuentra mejorando el balance del banco central, motivo por el cual enciende luces de alerta", detalla el informe al que tuvo acceso MDZ.

Números finos

En el primer semestre del año, el turismo emisivo demandó U$S 3.900 millones, y el saldo de balanza neto de los ingresos por turismo receptivo fue negativo por U$S 1.400 millones. A partir del examen de tendencias, desde Fundación Mediterránea, sostienen que es posible prever que en el año la demanda de dólares por turismo emisivo se acercará a US$ 7.500 millones y el saldo podría ubicarse en torno a una salida neta por US$ 2.700 millones, con ingresos de turismo receptivo por alrededor de US$ 4.800 millones.

En ese sentido, de cara a la eliminación del Impuesto PAÍS en 2025, "teniendo en cuenta tanto que el mayor desbalance se ubica en el primer trimestre como el sendero esperado para el tipo de cambio se desprende de la estrategia monetaria y cambiaria, la magnitud del desbalance podría acrecentarse especialmente en el próximo verano".

Un indicador que puede dar señales anticipatorias de estas tendencias es el ritmo de búsquedas de internet asociado a opciones de turismo que suelen escoger los argentinos. En ese sentido, las búsquedas asociadas a turismo emisivo crecen a un ritmo de 54% interanual en septiembre, mientras que las de turismo interno caen 15%, reflejando un interés renovado por las opciones de turismo fuera del país, en detrimento del turismo en el país.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Google Trends.

Los economistas analizaron: "Si se contempla que la actividad turística explica alrededor de 7% del empleo privado registrado en Argentina, y que los últimos registros dan cuenta que está enfrentando una pérdida de puestos de trabajo acumulada de 2,2% respecto de diciembre pasado, la luz de alerta productiva también se enciende para los próximos meses".

En ese sentido, si el tipo de cambio no ofrece condiciones para mejorar la competitividad, y comienza a brindar incentivos al crecimiento del turismo emisivo, a la merma del turismo interno y del turismo receptivo, será vital acelerar el logro de reducciones de costos por otras vías que permitan la recomposición competitiva, lo cual podría lograrse a través de reformas regulatorias o impositivas.