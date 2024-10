Ciudad del Este: admiten que es un paraíso fiscal y que los argentinos van para comprar de todo

Cada día unos 45.000 argentinos cruzan el Puente de la Amistad entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este en Paraguay, ya sea en combis, autos particulares o a pie, en busca de productos baratos. Las claves de un fenómeno que, si bien no es nuevo, en los últimos tiempos se ha profundizado.

El impacto en los comercios en Iguazú y otras ciudades fronterizas y cómo lidiar con los beneficios impositivos en Paraguay, un país considerado por muchos como un paraíso fiscal. Este es el diálogo exclusivo que mantuvo Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este con este medio.

-¿Cómo evalúa a Ciudad del Este en materia comercial?

-Desde su fundación y, hasta la pandemia Ciudad del Este tuvo un crecimiento sostenido. Lamentablemente, la pandemia de Covid19 produjo una caída de ventas importante, que ocasionó mucho desempleo. Hemos tenido más de 1.500 casas comerciales que cerraron sus puertas. Ahora estamos tratando de recuperar, tanto los comercios como el empleo.

Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

-¿Qué incentivos ponen a disposición las autoridades? ¿Hay rebajas impositivas?

-Sí. Por supuesto que necesitamos la ayuda del Gobierno nacional, con el que estamos en conversaciones para que nos otorgue una rebaja en los impuestos. En tal sentido, ya logramos un decreto presidencial para una rebaja considerable como régimen comercial de turismo, debido a que Brasil está decretando zonas francas fronterizas y un régimen especial para los Duty Free.

-En cuanto a impuestos, Paraguay tiene un 10% de IVA contra el 21% que, por ejemplo, se paga en la Argentina…

-Sobre las ventas y servicios pagamos el 10% de IVA, que queda como un crédito fiscal y sobre los alquileres residenciales el 5%, que se puede desgravar de rentas por lo que se termina pagando entre el 1 y 2%.

-Esos porcentajes hacen que Ciudad del Este sea muy competitiva y que seduzca a los argentinos en cuanto a compras…

-Si. Realmente Ciudad del Este, en particular, y todo el país, en general, es un paraíso fiscal. Nuestro problema es el impuesto a las exportaciones porque pagamos el 10% y nosotros queremos que el gobierno nacional lo baje, porque además no es un porcentaje unificado, el tema pasa porque nosotros importamos productos que ni bien ingresan a Ciudad del Este los exportamos a Brasil y Argentina, principalmente. El 95% de nuestras ventas es al mercado externo y solamente el 5% al mercado interno.

-Los argentinos llegan a Ciudad del Este en busca de productos electrónicos, neumáticos y vestimentas. ¿Es así?

-Los argentinos compran de todo, electrónicos, perfumes, neumáticos, vestimenta, comestibles. Somos competitivos con Argentina y Brasil.

-¿Cómo Cámara de Comercio e Industria de Ciudad de Este plantearon al Gobierno nacional que establezca zonas francas en ciudades fronterizas paraguayas?

-Sí, porque sólo tenemos zonas francas para la mercadería en tránsito, que cuando sale para el exterior pagan el 0,5%.

-¿Desde qué países se importa mercadería y hacia donde se exporta?

-De todo el mundo. Paraguay no tiene restricciones en la importación de mercaderías desde cualquier país. Se exporta a todo el mundo, pero los mayores mercados para Ciudad del Este, en particular son Brasil y Argentina.



-El comentario popular dice que comercialmente primero está la ciudad de Hong Kong y el segundo lugar se lo disputan entre Ciudad del Este y Miami. ¿Es así?

-Hong Kong comercialmente está por encima de todas ciudades del mundo. En algún momento a nivel comercial Ciudad del Este fue comparada con Miami y Panamá. Ciudad del Este tiene la bendición de estar pegada a Brasil y Argentina, los dos países más grandes de Sudamérica. Por tal motivo, mercado comercial no nos falta y esto le permite a Ciudad del Este crecer sin techo.

-¿Cuánta gente cruza a diario a pie, en vehículos, colectivos, combis y camiones el Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú?

-Unas 45.000 personas cruzan a pie a diario el puente, y unos 50 mil entre vehículos, colectivos, combis y camiones. Desde y hacia Brasil no hay restricción alguna de paso. Obviamente, existe un estricto control de ingreso y egreso de mercaderías. Reitero, el paso es irrestricto, máxime que en Paraguay residen un millón de brasileños, de los cuales unos 400.000 viven en el Alto Paraná paraguayo. Foz de Iguazú y Ciudad del Este son consideradas una sola ciudad.

-Hoy se considera que en Paraguay las inversiones rinden, con una economía estabilizada e inflación menor al 3% anual...

-Para inversionistas Paraguay es un país de inmejorables condiciones. Tenemos muchas ventajas impositivas, a Paraguay le sobra energía y tiene mano de obra barata. Reitero, Paraguay es un paraíso fiscal. Uruguay, por ejemplo, nos supera en cuanto a las importaciones de algunos productos, en lo demás Paraguay es un país muy favorable para las inversiones nacionales y extranjeras.

-Paraguay tiene una economía mayormente desregulada. ¿Cómo influye en el sector productivo, por ejemplo?

-Todos los sectores productivos tienen un equilibrio fiscal generalizado, al igual que el comercio y la industria. Insisto, tenemos un paraíso fiscal porque, como le mencioné, si se toma en cuenta la desgravación de impuestos el comerciante, el productor y el industrial terminan pagando solamente entre el 2 y 3%. Además, el IVA es un crédito fiscal.