Claves para vender más y mejor para el Día de la Madre

Se acerca el Día de la Madre y aún no pensaste ninguna acción para impulsar las ventas en tu negocio. No te preocupes. En este artículo te comparto ideas simples, prácticas y de bajo costo, que podés implementar hoy mismo para no perderte esta ocasión comercial.

Las 5 ideas offline para aplicar hoy mismo

1- Creá combos personalizados en tu local.

Agrupá productos que puedan complementar servicios con productos ofrecidos por tu marca. Por ejemplo, si tenés una tienda de accesorios, podés armar combos en alianza con un negocio de estética o una sesión de fotos profesionales para las mamás. O si en tu negocio ofrecés productos y servicios, podés armar combos que ofrezcan ambos ejemplos: Perfilado de Cejas + Máscara de Pestañas. Presentá estos combos en un lugar destacado de tu negocio, con carteles que indiquen que están “Listos para regalar”.

2- Activá promociones por tiempo limitado

Implementá descuentos flash en la tienda física durante los tres días previos al Día de la Madre. Podés anunciar una hora específica del día en la que ofrecerás un 20% de descuento en productos seleccionados. Esto genera urgencia y atrae a los compradores al local.

3- Mostrador de productos esenciales

Reorganizá tu negocio para destacar los productos que suelen ser populares en el Día de la Madre. Armá una exhibición central con artículos que sean “el regalo perfecto”, facilitando a los clientes la búsqueda de lo que necesitan en el menor tiempo posible.

4- Carteles llamativos en la vereda o vidriera

Aprovechá el flujo de peatones colocando carteles llamativos que anuncien ofertas especiales o combos exclusivos para el Día de la Madre. Esto atraerá a clientes que están comprando de último momento y aún no decidieron dónde realizar sus compras. Carteles llamativos en la vereda o vidriera.

5- Envoltorio especial y rápido

Ofrecé un servicio de envoltorio express personalizado para el Día de la Madre. Podés imprimir tarjetas personalizadas a partir de una base creada con CANVA incorporando el nombre de la mamá de cada cliente. Los clientes que buscan un regalo de último momento valorarán tener un paquete listo para entregar, lo que puede ser el factor decisivo para elegir tu marca sobre otra.

Las 5 ideas online para aplicar hoy mismo

1- Flash Sale en Stories de Instagram

Creá una serie de historias con una promoción de último momento, ofreciendo descuentos o productos exclusivos mientras la story esté activa. Podés limitar la oferta a las primeras personas que te envíen un mensaje directo o usen un código especial. Esto genera urgencia y estimula la compra rápida.

2- Envíos express para compras online

Ofrecé envíos express o entrega en el día para compras realizadas online en las próximas 48 horas. Comunicá claramente esta opción en tus redes sociales y página web, destacando que todavía hay tiempo para que los regalos lleguen a tiempo para el Día de la Madre. Aprovechá el flujo de peatones colocando carteles llamativos que anuncien ofertas especiales.

3- Promocioná Gift Cards

Si no tenés tiempo para ofrecer nuevos productos, una gran solución es promocionar tarjetas de regalo digitales. Podés crear una campaña simple en tus redes sociales, invitando a los clientes a regalar experiencias o productos, sin el apuro de elegir algo específico. Es una opción ideal para quienes buscan soluciones rápidas. Recordá difundir la propuesta también por stories y lista de difusión por Whatsapp.

4- Armá un email con ofertas express

Enviá un email marketing a tus clientes con promociones exclusivas para las próximas 24-48 horas. Ofrecé un descuento adicional por comprar directamente desde el email o una ventaja especial como el envoltorio de regalo gratis. Hacé que el correo sea visualmente atractivo y fácil de navegar. Podés crear una campaña simple en tus redes sociales, invitando a los clientes a regalar experiencias.

5- Campaña de pago por clic (PPC) en Google o Facebook

Aún estás a tiempo de activar una campaña de anuncios de pago por clic (PPC) en Google o Meta dirigida a quienes buscan regalos de último momento para el Día de la Madre. Segmentá bien tu audiencia para asegurarte que vean tus promociones justo cuando están listos para comprar.

