Aumento de la nafta: la mecha que encendió los precios de todos los sectores

El nuevo aumento de la nafta tiene un impacto casi directo en la suba de casi todos los bienes de la economía, incluso de algunos impensados como los de las multas de tránsito atadas al valor del combustible. Con la suba de las naftas en los últimos meses, el incremento anual total fue en 2023 de 254%, mientras que solo en diciembre registró un alza mayor al 63%. Son datos de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) con relación al precio de combustibles, específicamente.

Con relación al índice general, para diciembre se espera una inflación que superaría el 25% y hay mediciones privadas como la de la consultora Evaluecon que relevaron subas mayores a 28%. En cuanto a los combustibles, el aumento de esta semana rondó un 27% y podría haber nuevas alzas. De este modo, con las diferencias existentes en los valores según las distintas regiones del país, la nafta Súper quedó entre $699 y $760, y la Infinia entre $862 y $920. En tanto el litro de diesel, arranca en $755 y llega hasta $840 mientras que la Infinia Diesel va de $938 a $975.

Es difícil calcular de manera precisa el impacto directo del aumento de las naftas en los distintos precios de la economía, debido a que nunca el traslado es total. Es decir que si suben 27% las naftas, los valores de los pasajes o del transporte tendrá la misma variación. Sin embargo, es claro que existe una correlación en especial en aquellos rubros que más dependen de la logística como son los alimentos y algunos productos de consumo masivo.

“El incremento en combustibles y la suba del tipo de cambio impactan fuertemente en los costos logísticos”, destacó Cedol a través de un comunicado. En este marco y más allá de la suba de naftas, el índice de Cedol diferenció que el índice de costos logísticos con transporte fue en diciembre un 100% más costoso que sin transporte. Aunque no incide solo la nafta en este cálculo sino también repuestos y otros ítems, el valor del combustible es el que más pesa dentro de toda la ecuación.

Los sectores donde ajusta el zapato

José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, explicó que el aumento de las naftas tiene un impacto directo en los números de inflación. Aunque es dispar en los distintos rubros, hay que pensar en un efecto directo y en otro indirecto. “De forma directa y si analizamos el último incremento, le agregaría entre 1,5% y 2% a la inflación de enero”, explicó Vargas. Es decir que el rubro combustibles incide en ese porcentaje en el índice general de precios.

Los costos logísticos impactan en distintos bienes y servicios y hacen un traslado casi directo de los aumentos de combustibles.

En cuanto al impacto indirecto, es decir en lo que se puede trasladar al resto de los bienes de la economía, podría sumar hasta dos puntos más. Es decir, agregar hasta un 4% más de inflación. Esto solo con la suba registrada esta semana sin contabilizar posibles incrementos extra en lo que queda de enero.

Este porcentaje no es directamente proporcional a todos los productos, aunque sí tendrá un impacto mayor en los sectores logísticos y de transporte que, a su vez, podrían tener consecuencias en productos que dependan en buena medida de estas áreas. “Hay que ver cómo se traslada el aumento al resto de los precios de la economía. Algunos lo hacen casi de manera directa, como es el caso de los precios de los alimentos y otros de forma más paulatina”, comentó Vargas para quien el combustible es uno de los disparadores de los aumentos.

Otro es la emisión monetaria, según el economista Daniel Garro, de International Value Group. Aunque para él es innegable el aumento de costos que implica para muchos sectores una suba de combustibles, desde su mirada los precios crecen por la existencia de la emisión monetaria y no tanto por el aumento de uno u otro costo. “Si no existiera la emisión, si a las empresas le suben los costos no lo podrían trasladar a precios porque van a vender menos”, precisó Garro.