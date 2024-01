Yerba mate: productores suspenden la cosecha y exigen mejoras en los precios

Productores yerbateros acordaron suspender la cosecha de hoja verde y exigen entre $505 y $528 por kilo. En tanto que solicitan que el precio de la yerba canchada (estacionada) se ubique en torno a los $1.919 pesos el kilo.

Desde el sector industrial consideraron razonable pagar entre 280 y 300 pesos por kilo de hoja verde y entre 1.120 pesos y 1.200 por kilo de canchada.

Los productores se reunieron en la localidad misionera de San Pedro. "A partir de hoy deben pagarnos $505 pesos por kilo de hoja verde los secaderos si quieren yerba, no podemos vender por menos, no se debe llevar yerba al secadero que no pague ese precio, no podemos regalar nuestro producto, todos sabemos lo que cuesta levantar el yerbal", indicó el productor Waldemar Schwider.

Los secaderos producen la yerba canchada que debería tener un precio superior a los $1900 el kilo, según los productores.

Sostuvo que "los secaderos van a tener que juntarse y hablar con los molinos para que mejoren el precio, nosotros por el valor actual no podemos vender".

Por su parte, el productor Ariel Steffen, insistió sobre la imperiosa necesidad "de que todos se pongan de acuerdo para que los secaderos paguen el precio que solicitan".

"Hoy nos están pagando la yerba a 250 pesos puesta en secadero, ese precio no cubre los gastos, todo aumentó más del 100%, tenemos que dar valor al trabajo de la familia. Tenemos que plantarnos y ponernos firmes porque no sabemos qué va pasar con la inflación de acá dos meses", añadió.

"Paremos la cosecha, no vamos a regalar el sacrificio, yo creo que tenemos que unirnos, entrar en acuerdo y pedir el cese de cosecha, no estamos en contra de los secaderos, deben conocer nuestro pedido y negociar con los molinos, no tenemos otra alternativa", reiteró Steffen.

El duro trabajo en el campo que no tiene correlato en los precios que reciben los productores yerbateros.

Los productores acordaron darles a los secaderos una semana de plazo y permanecer en alerta, asamblea y realizar una nueva reunión el próximo viernes para determinar qué medidas tomar, en caso de que no se llegue a dicho precio.

Andresito, precios para arriba

Mientras los productores de la zona centro de la provincia solicitan $505 por kilo de hoja verde, en la zona norte, más precisamente en Andresito, la localidad donde se produce la mayor cantidad de yerba mate del país, pedirán $528 por kilo. El precio oficial actual es de 210 pesos para la hoja verde y 798 para la canchada, mientras que del 1 al 29 de febrero debería valer $240 y $912, y desde el 1 al 31 de marzo, $250 y $950, respectivamente.

Los valores exigidos por los productores representan 110,42% más que los precios vigentes hasta el nuevo acuerdo y se ubicarían en 0,61 dólares (oficial), el promedio ideal buscado por la provincia de Misiones. Andresito, en el norte de Misiones, es la localidad donde se produce el mayor volumen de yerba mate en el país.

Secaderos

Desde el sector de los secaderos consideran razonable pagar entre 280 a 300 pesos por kilo de hoja verde y no estarían dispuestos a parar la actividad.

El argumento es el impacto de dicho valor en el consumidor final, que ante la suba no llega a fin de mes, lo que podría ocasionar una disminución del consumo de yerba mate a nivel nacional. Muchos secaderos cuentan con producción de hoja verde propia.