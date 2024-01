El Banco Central hilvana 30 ruedas consecutivas con compras netas de dólares

El Banco Central sumó su jornada número 30 consecutiva de compras netas en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios). Este jueves concluyó con un saldo favorable de US$ 199 millones y acumuló compras en el mes de enero por US$ 2.915 millones y US$ 5.778 millones desde el 13 de diciembre pasado, cuando asumió el nuevo presidente de la institución, Luis Bausili.

El dólar mayorista cotizó a $823 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 279,7 millones, en futuros MAE de US$ 70,5 millones y en el Rofex de US$ 212 millones.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

En el mercado cambiario libre, en tanto, el dólar blue tuvo una leve baja y cerró en $ 1.245 para la venta, es decir $ 10 menos que el miércoles. Los dólares financieros también cedieron. El MEP terminó en $ 1.229 y el CCL cerró en 1275. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 842,25.

Las reservas del Banco Central concluyeron la jornada en US$ 24.858 millones, lo que implica una suba de US$ 11 millones desde el día anterior.