En un día político caliente, el BCRA suma dólares y alimenta reservas

El Banco Central hizo caso omiso al paro general decretado por la CGT y a las negociaciones por la ley ómnibus que se desarrolla en el Congreso y ratificó su política de suma de dólares a sus arcas.

En la jornada de este miércoles realizó compras netas por US$ 164 millones en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) y ya sumó en el mes de enero US$ 2716 millones. De esta manera ya completó 29 días consecutivos con compra neta de divisas con lo que sumó ya US$ 5579 millones desde el 13 de diciembre pasado.

El dólar mayorista cotizó a $822,4 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 271 millones, en futuros MAE de US$ 10 millones y en el Rofex de U$S 315 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado cambiario libre, en tanto, el dólar blue no sufrió modificaciones y cerró nuevamente en $1255. Los dólares financieros retomaron la senda alcista. El MEP terminó en $1238 y el CCL cerró en 1303. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $841,75.

Las reservas del Banco Central concluyeron la jornada en US$ 24.847 millones, lo que implica una mejora de U$S 178 millones desde el día anterior.