La revolución del streaming: cómo se está aplicando en la economía real

En términos sencillos, el streaming es la transmisión en tiempo real de un contenido multimedia. En términos más técnicos, son datos que se emiten de manera continua y gradual, permitiendo un procesamiento de baja latencia. Esto último es fundamental para el éxito de esta tecnología, ya que es lo que permite una sincronización exacta en las transmisiones en video, así como la voz y la imagen.

El streaming ya no es sólo un entretenimiento del siglo XXI distribuido por las principales plataformas de cines y series, se trata de un sector cada vez más pujante dentro de la industria del conocimiento en Argentina.

El streaming es un sector cada vez más pujante dentro de la industria del conocimiento en Argentina. Foto: MDZ.

Por poner un dato

Las exportaciones del sector alcanzaron los 8 mil millones de dólares a julio de este año, lo que significa un crecimiento interanual del 9%. Por otro lado, durante 2023, el tráfico de Internet en el país subió un 24%, un impulso derivado principalmente por las industrias del gaming y el VOD. Pero económicamente hablando, el streaming llegó incluso a sectores impensados que están sacando provecho de sus ventajas, desde el e-commerce hasta el mundo del entretenimiento.

E-commerce

El data streaming es el mismo esquema utilizado para las películas pero aplicado a la información. Ya que permite un flujo continuo y en tiempo real de datos, el instrumento está dejando una huella significativa en el mundo de los negocios.

Empresas inmersas en el comercio electrónico lo están utilizando para la optimización de datos, obteniendo una posición más ventajosa en el mercado frente a la competencia. Ofrecen una mejor experiencia al cliente dado que pueden analizar al instante el comportamiento de los consumidores para ofrecer una mayor personalización.

Un estudio realizado por Confluent, titulado «Data in Motion», destaca la relevancia del data streaming en el panorama empresarial actual. Según el informe, el 73% de los líderes de TI encuestados afirmaron que el Data Streaming contribuyó significativamente al aumento de los ingresos de las empresas en 2022.

El Data Streaming contribuyó significativamente al aumento de los ingresos empresariales en 2022. Foto: MDZ.

Industria

Pero no sólo se puede utilizar en ventas de productos que tengan que ver con las nuevas tecnologías, la tendencia mundial en las industrias del stock de mercaderías es la utilización de la herramienta del streaming. Llevan adelante un monitoreo en tiempo real del inventario mediante sensores que rastrean los productos que ingresan y salen. Esto proporciona información crucial para la

optimización y planificación de la producción, de esta manera se aseguran no “sobre stockearse”, pero lo fundamental es la capacidad de no quedarse sin insumos que se traducen en parar alguna línea productiva.

Trading

En el mundo de las finanzas, el streaming se convirtió en los últimos años en una necesidad para las plataformas de trading. Estas apps ofrecen soluciones de software diseñadas para facilitar el comercio de divisas, acciones, materias primas y otros productos financieros. Son un medio para que los inversores realicen operaciones, análisis técnicos, obtengan información, compren y vendan acciones y monitoreen sus carteras.

En ese sentido, el streaming proporciona datos en tiempo real para visualizar al instante pérdidas o ganancias. Pero no sólo eso, esta tecnología permite a algunas plataformas acceder a órdenes condicionadas, gráficos interactivos, profundidad de mercado y herramientas de análisis. Dentro del universo de las finanzas, y con la volatilidad que caracteriza a la Argentina, tomar decisiones

comerciales informadas y en tiempo real le agrega valor a las competidoras digitales. El streaming ya no es sólo un entretenimiento del siglo XXI. Foto: MDZ.

Entretenimiento

El caso de las apuestas online es emblemático a la hora de explicar cómo el streaming marcó su auge. La convergencia del servicio y las apuestas deportivas en línea transformaron la forma en que los aficionados interactúan con los deportes. Se pueden hacer apuestas online en tiempo real, lo que genera un entorno más divertido, dinámico e interactivo para el apostador. “La posibilidad de ver el juego en directo y apostar de acuerdo a lo que van observando brinda una emoción que no se podría generar sin esta tecnología”, comentó Guillermo Cuccioletta, director de Marketing Digital de bplay.

La firma manifiesta estar aprovechando al máximo esta tecnología, y es la única marca argentina de apuestas presente en tres países de Sudamérica. También buscan mostrar un compromiso estricto con las normativas de los reguladores y promover el juego responsable. En ese sentido, cabe destacar que es una plataforma con dominio .bet, la forma visible de identificar los sitios de apuestas legales.

Agro

El streaming también llegó al sector rural desde el área menos pensada: el remate de cabezas de ganado. En estos eventos se puede participar directamente desde el celular. Ya existe una aplicación, se llama Rural, y funciona en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. “Ofrecemos servicios digitales, página web, manejamos aplicaciones móviles y streaming de remates, que pueden ser televisados, por internet (100% digital) o el remate de feria clásico”, explicó Mateo Capdevielle, director de la firma.

La plataforma permite participar de remates desde el móvil, ahorrando costos de transporte al brindar una transmisión en tiempo real para ofertar por el lote de interés. Todo eso solo con una conexión 3G, 4G o wifi que está disponible en casi todo el país.

Fast food y gaming

Locales de comida rápida también se están sumando al furor de esta tecnología a través del universo de los videojuegos. Aprovechando el éxito del gaming, Ben Group, un holding argentino de gamificación, le brindó a Burger King una arena

de juegos con computadoras y un sector de streaming con torneos de e-sports constantes. Es “proyectar la evolución del pelotero al entretenimiento en videojuegos” informaron en un comunicado.