El padrón de deuda de importadores llegó a US$ 26.000 millones

La Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía informó que volvió a crecer el monto declarado en el padrón por deuda comercial por importaciones con proveedores del exterior.

Según señalaron alcanzó los USD 26.000 millones compuesto por US$ 20.500 millones de grandes empresas; US$ 2.800 millones de empresas medianas y US$ 2.700 millones de pequeñas y micro empresas.

Del total ya se pagaron USD 2.900 millones, por lo que el monto aún adeudado alcanza los USD 23.100 millones.

Se normaliza el comercio exterior. Shutterstock

El empadronamiento de deuda es obligatorio y hay tiempos hasta el 24 de enero para todos aquellos que hayan efectuado importaciones antes del 13 de diciembre de 2023, que registren deudas con sus proveedores y no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En caso de haber cancelado importaciones por otros medios -distintos al MULC- deben indicar la operación como “cumplida” en el Padrón para dar por concluida la operatoria ante las entidades financieras.

En el Padrón también se ha incluido la posibilidad de informar deudas comerciales generadas por ingresos a zonas francas (mediante ZFI), Courier Particular y Servicios ya devengados sin SIRASEs presentadas o pendientes de aprobación.

El registro se denomina Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior y la inscripción se realiza a través de la página de AFIP.