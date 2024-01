Nueva Ley de Monotributo: qué propone y en qué beneficia al sector

El proyecto de ley que apunta a modificar el régimen del monotributo ingresó esta semana en la cámara de Diputados. El objetivo es, por un lado, simplificar este impuesto y, por el otro, cambiar de manera urgente los topes para las distintas categorías que la AFIP modificó a partir del 1 de enero de 2024. Esta actualización implicó un aumento del 110% en las escalas y, aunque se distribuye a lo largo del año, no elimina el desfasaje que se produce en medio de una inflación que rondó el 200% en 2023.

En este contexto, se ha producido una suerte de suba de la carta impositiva al sector que hoy abarca a más de ocho millones de personas. Debido a la suerte de asfixio en el que se encuentra el sector, hoy son muchos los que prefieren salirse del monotributo o pasarse a la categoría social. Hay que recordar que los topes se actualizan por el índice de Movilidad Previsional que también ha quedado desfasado. Así, el monto mínimo de facturación anual correspondiente a la categoría A es de $2.108.288 mientras que el más alto, de la categoría K es de $16.957.968.

Lo que busca la iniciativa es que las categorías se actualicen no a través de un monto fijo sino de valores equivalentes a Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) que hoy está en $156.000 mensuales. De este modo, no habría que esperar a una actualización de la AFIP cada determinado tiempo sino que los topes se adecuarían de manera automática a partir de un criterio más realista.

Es que las ventas nominales pueden crecer de la mano de la inflación, pero no así la ganancia real. Al establecer una determinada cantidad de SMVM para cada categoría, la cuota del monotributista no estaría atada a la suba de precios, sino que iría de la mano de los ingresos. Por ejemplo, el límite de la categoría A estaría en 22 SMVM –hoy serían $3.432.000- mientras que el de la categoría K serían 128 SMVM, hoy en $19.168.000. En el medio está el resto de los topes.

Las categorías del monotributo aumentaron por debajo de la inflación

La iniciativa cuenta con el apoyo de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), quien promueve una urgente aprobación de, al menos, este aspecto del proyecto. "Si la ley se aprueba, el monotributista quedaría cubierto frente a la inflación", aseguró Noelia Villafañe, contadora y titular de MARA. De este modo, se evitaría que el monotributista salte a una categoría más alta por haber facturado más debido a la inflación, pero con menor ingreso real en su bolsillo.

Búsqueda de apoyos

El proyecto de ley está impulsado por el Frente Renovador y desde la Asociación de Monotributistas trabajan en busca de apoyo en el resto de los partidos. El objetivo es lograr un consenso entre todos los partidos políticos para solicitar al presidente Javier Milei un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique los topes y frene el impuestazo. La Asociación toma la posta en medio del debate de la ley ómnibus como un manera de acelerar los tiempos. Además, cree que puede lograr consenso debido a que ya lo han hecho anteriormente y porque se trata de una situación que atañe a una porción alta de la sociedad que está afectada por la alta inflación existente.

Para ello, solicitan la participación de todos los monotributistas involucrados a través la página de la Asociación. "Creemos que, juntos, podemos ganar esta batalla", instó Villafañe. En este marco, la referente realizó una diferencia con la segunda parte del proyecto que propone realizar un régimen simplificado que sería una suerte de puente entre el Régimen del Monotributo y el General del IVA.

Noelia Villafañe es la titular de Monotributistas Asociados.

"El régimen simple que se propone podría requerir un mayor análisis", admitió la titular de MARA. La propuesta propone un sistema intermedio que no le convendrá a todas las personas y que también se guiaría a través de una escala dada por el SMVM. Aquí, se propone que quienes no superaron ventas por 360 Mínimos durante los doce meses previos y no posean más de tres empleados en la nómina se pueden acoger a este régimen simple en el que no pagarían Ganancias ni IVA.

Sin embargo, Villafañe advirtió que el IVA se calcula en función de un cruce entre lo que se vende y lo que se compra. Por este motivo, no a todos les convendrá asociarse a este régimen que reemplazaría Ganancias con una alícuota de 7,5%. "Esto les convendría, por caso, a los profesionales que pueden tener más ventas que compras, pero tal vez a un alguien que venda productos le puede salir más caro", analizó Villafañe. Por este motivo, si bien expresó que es importante rediscutir un impuesto tan importante como el monotributo, destacó la urgencia de evitar la suba del impuesto encubierta por la inflación.