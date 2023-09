Desde hoy se liberan las retenciones a las exportaciones de vino: a quiénes alcanza la medida

Hace 10 días, el ministro-candidato Sergio Massa anunció un paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país. En este marco, determinó que se liberan las retenciones a las exportaciones de vino desde este jueves, 7 de septiembre.

El titular del Palacio de Hacienda detalló en su cuenta de Instagram que iba a haber "retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus, entre otras".

"Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado", enfatizó el Massa.

Medida clave para la vitivinicultura entra en vigencia desde este jueves.

Todo lo que tenés que saber de las retenciones a las exportaciones

Para quienes se ha reducido el derecho de exportación, pero siguen pagando una alícuota (no el 0%), cuentan con el amparo que ofrece el Decreto 302/21 que permite a las MiPyMEs eximirse del derecho de exportación (si exportaron en el año calendario anterior hasta U$S 500.000) o reducirlo a la mitad (si exportaron entre U$S 500.000 y U$S 1.000.000).

También cuentan con el mecanismo establecido en el Decreto 852/21, se reduce al 0% o al 5% los productos ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados.

Las economías regionales alcanzadas por esta reducción de derecho de exportación son:

pesca

arroz

maní

papa congelada o preparada

vinos y mostos

alcohol y bebidas alcohólicas

tabaco y cigarrillos

taninos

aceites esenciales de cítricos

madera y subproductos

celulosa, papel y cartón

Vale aclarar, que no se condiciona esta reducción de gravámenes a la firma y/o cumplimiento de acuerdo de precios.