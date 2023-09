El Banco Central continúa en modo comprador aunque las reservas bajan

El Banco Central terminó la jornada con compras en el mercado libre de cambios (MULC) por unos U$S 22 millones. De esta manera continúa con su política de sumar dólares reclamada por el FMI. En total, en lo que va del mes, acumuló U$S 34 millones.

El precio del dólar mayorista continúa estable a 350 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de U$S 340 millones, en futuros MAE de U$S 29,2 millones y en el Rofex de U$S 1098 millones.

Los dólares son la principal preocupación del Banco Central. Shutterstock

En el mercado paralelo, en tanto, el dólar blue promediaba la jornada con una nueva baja de $5 hasta los $720, lo que implicó un descenso del 0,69%. En los mercados financieros de cambio las cotizaciones seguían mixtas al cierre. El dólar MEP subió 0,40% y se ubicó en $ 675,24, en cambio el CCL perdió un 0,5% y cotizaba a $757,8.

Las reservas totales del Banco Central se ubicaron al fin de la jornada del 5 de septiembre en US$ 27.678 millones, por debajo de los U$S 27.774 millones del día hábil anterior y casi U$S 1300 millones menos desde el 23 de agosto, fecha en la que ingresó el préstamo del FMI.