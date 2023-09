Potasio: el proyecto ya tiene empresa y arrancaría en 2024

Seis meses después de que, en febrero, se anunciara la existencia de tres ofertas vinculantes para hacerse cargo de Potasio Río Colorado, el Gobierno de Mendoza dio por finalizado el proceso. La novedad se conoció a través de un tuit del gobernador Rodolfo Suarez y una posterior conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Enrique Vaquié, y el director de la empresa provincial Potasio Río Colorado (PCR), Emilio Guiñazú.

Allí se explicó que en los próximos quince días se firmará el contrato pertinente que dará pie al comienzo de las obras en tres meses más, por lo que los trabajos comenzarían el año próximo. Desde que en 2019 los activos por U$S250 millones de la brasileña Vale pasaron a manos de PCR, todo lo relacionado con la búsqueda de inversores estuvo bajo una cláusula de confidencialidad.

El anuncio de la empresa seleccionada no fue una excepción. De este modo, hasta que no se firme el mencionado contrato no se podrá dar a conocer formalmente el nombre de la empresa elegida para dar el puntapié inicial a la minería en Mendoza. No obstante, desde diversos sectores empresarios de la provincia se comentaba que se trataba de la empresa Minera Aguilar que es parte de Integra Capitals, cuyo presidente es José Luis Manzano.

El Gobierno difundió un video para mostrar los pasos realizados antes de tomar la decisión anunciada ayer:

Mirá el video del proyecto Potasio Río Colorado

Las razones de la elección

El ministro Vaquié enumeró las razones por las que se eligió la oferta de la empresa y expresó que luego de firmado el contrato, habrá 90 días más para que ambas partes cumplan con las cláusulas acordadas. Durante esos tres meses la provincia debe aprobar por ley la propuesta mientras que la firma deberá presentar la garantía pertinente.

Como se espera que durante el primer año se inviertan unos U$S100 millones, la empresa elegida deberá acreditar los papeles que avalen las inversiones por dicho monto. Esta compañía era “la que mejor estaba en línea con el plan estratégico de la provincia”, subrayó Vaquié. En este marco, agregó que existe un compromiso de inversión en firme que se manifiesta por la garantía que la compañía colocó por año.

En palabras del ministro esto es que, si la empresa no concreta la inversión prometida, la provincia cobrará de manera automática esta suerte de caución. “En el primer año son 100 millones de dólares y en los sucesivos llegará a 150 millones”, detalló Vaquié quien puso en valor el proceso realizado, así como la importancia de este paso para ampliar la matriz productiva.

El objetivo del proyecto es que la mina de potasio emplee a unas 1500 personas en una primera instancia.

Otra cuestión que la provincia ponderó fue el compromiso de la empresa de que los trabajos comenzaran “ahora”. O sea que pasados los 90 días no se fuera el tiempo solo en la realización de estudios de impacto, sino que se empezara a construir la planta piloto que producirá 1,5 millones de toneladas de potasio por año. La construcción de toda la mina llevará unos cinco años en total.

El Gobierno de Mendoza también justificó la elección de la empresa en que fue la única de las tres que se comprometió a trabajar con pymes de Mendoza. “En la construcción se van a emplear unos 1500 mendocinos y en la operación directa unos 500 más el empleo indirecto que se multiplica por tres”, declaró Vaquié.

En esta línea, el Gobierno aseguró que ya salió la resolución de Vialidad Provincial para adecuar la ruta provincial 189, que es una de las tareas del estado y destacó la concreción del proyecto para el que, en su momento, se contrató a una consultora internacional especializada.