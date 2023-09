Tras el salto en el cierre de la semana, a cuánto cotiza el dólar blue

A un mes de las elecciones generales que van a marcar en gran medida lo que puede pasar con la vida cotidiana y la economía de todos los argentinos, el dólar blue vuelve a ubicarse en el centro de la escena.

Luego de cerrar a $722 para la venta el pasado 14 de septiembre, el dólar blue, paralelo, libre o informal, como se lo quiera llamar, subió esta semana más de 20 pesos para terminar en $735 parar la compra y $745 para la venta, aunque en algunas cuevas del microcentro porteño se lo ofrecía hasta $750 por unidad.

Hay que ir hasta el 17 de agosto para encontrar un nivel superior, cuando el blue cerró la rueda en $760, luego de haber tocado el récord de $795 la jornada previa. Todo saltó por los aires con la devaluación dispuesta por el Gobierno el 14 de agosto a la mañana apenas 15 horas después de cerrar los comicios con la sorpresa del triunfo de la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel por La Libertad Avanza por sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Desde entonces, con la devaluación del 18% en el valor del peso -el dólar oficial saltó 22%- se fijó el tipo de cambio oficial en $350 y se decidió dejarlo sin cambios hasta fines de octubre, con el blue trepando para mantener la brecha en más de 100%.

En este contexto, el dólar blue cerró la semana en $745, y el Banco Central suma ya 29 ruedas consecutivas con compras netas de dólares, sumando US$116 millones en la semana y US$515 en lo que va del mes. En esto fue clave el dólar soja 4, que permite la liquidación de hasta el 25% de las divisas al tipo de cambio Contado con Liqui (CCL).

Así, durante el día viernes el CCL se movió en torno a $745 pero cerró la semana en US$ 751,30, once pesos más que el viernes de la semana anterior. El Contado con Liqui es el dólar que usan las empresas, que no pueden acceder al Mercado Libre y Único de Cambios (MULC). Para operan en el CCL se compran bonos en pesos y se transfieren en dólares a una cuenta en el exterior, por lo que en la práctica es una forma de comprar dólares en forma legal, aunque más caro que el oficial.

Por su parte, el dólar MEP arrancó la rueda en $680 pero en el post cierre trepó unos pesos y terminó la última rueda de la semana en $683,65, casi cinco pesos más que en el comienzo de la semana. El MEP es un dólar legal que se compra en la Bolsa, vía títulos públicos en pesos y que se pueden pasar a dólares a través de una cuenta comitente. Desde allí se pueden pasar a una cuenta en dólares y usarlos desde allí o retirarlos por ventanilla.