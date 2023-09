Liberan algunas importaciones y el BCRA frena la acumulación de dólares

El Banco Central finalizó la jornada con un saldo comprador en el Mercado Libre de Cambio (MULC) de US$ 1 millón y aunque no cortó su racha positiva de 14 días consecutivos de compras, se notó la incidencia de la liberación del cepo para las importaciones para las empresas pymes que comenzó a regir hoy.

En el mercado se especulaba con ventas destinadas a frenar tanto al paralelo como los dólares financieros. Finalmente en la semana totalizó compras por US$ 242 millones.

Banco Central. NA

El dólar mayorista cerró sin cambios a $350 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 381,5 millones, en futuros MAE de US$ 3 millones y en el Rofex de US$ 697 millones. El informal siguió en su senda bajista y promedió la tarde en $730, $5 menos que ayer. El CCL, en tanto, volvió a retroceder fuerte y cayó de $780 a $763.

Las reservas del Banco Central, en tanto, terminaron el mes en US$ 27.814, casi US$ 130 millones menos que el día anterior.