Silvina Batakis explicó el crédito de Qatar y habló sobre la disparada del dólar blue

La presidenta del Banco Nación y coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP), Silvina Batakis, brindó una entrevista exclusiva para MDZ Radio en la que habló del acuerdo con el FMI, la escalada del dólar blue y la inflación, entre otras cosas.

En Según Cómo lo Mires, la ex ministra de Economía explicó los detalles del préstamo otorgado por Qatar y remarcó que “estamos haciendo todos estos pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se corresponden a comisiones de un contrato que viene firmado de la época de Macri”.

“Nuestro espacio político nunca hubiese querido tener al FMI mirando, revisando, cuáles son las políticas que queremos aplicar. Todas estas negociaciones vienen de ese momento”, sentenció Batakis.

“Lo que uno tiene que saber es que el FMI tiene como si fuera una moneda propia que son los DEG, derechos especiales de giro. Esos DEG el Fondo los distribuye a sus distintos países miembros, una determinada cantidad que se corresponde con la cuota que tienen. Qatar tiene, en equivalente a dólares, 1.200 millones. Pero como no tiene un programa activo, los tiene en sus reservas y no necesita utilizarlos. Para lo que único que se pueden usar esos DEG es para hacer intercambios, pagos, con el FMI”, señaló.

“Nosotros los DEG que teníamos ya los usamos en otros pagos y, como hay una voluntad expresa del ministro de Economía de no utilizar reservas para hacer estos pagos con el Fondo, lo que se hizo fue utilizar yuanes que teníamos del swap y, además de eso, decirle a Qatar ‘si ustedes tienen estos DEG y no los tienen que utilizar, ¿por qué no nos los prestan a nosotros para que podamos hacer estos pagos?’. Ellos accedieron a hacer esta transacción y me parece importante destacar la habilidad y la estrategia que tiene Sergio Massa de estar insertos en un mundo que, efectivamente, Argentina va a poder ofrecer muchos productos. Hay que fomentar esas relaciones estratégicas, en este caso con el mundo árabe, porque ellos pueden necesitar productos nuestros y nos vienen bien tener estas relaciones”, añadió.

Batakis sostuvo que “hay ahí una pericia por parte de nuestro ministro de uno querer usar dólares y usar estos DEG. Esos DEG se tienen que contabilizar como que ingresan a Argentina y van a Washington, pero son de corto plazo, no aumentan la deuda de la Argentina. A lo que se arribó al domingo pasado es que, luego del receso estival que tienen los directores del Fondo, se hacen estas revisiones e ingresan a Argentina 7.500 millones de dólares que van a compensar estos pagos que se hacen con este tipo de moneda. Es un puente que viene de Qatar”.

La titular el Banco Nación también habló sobre su renuncia al Ministerio de Economía y aseguró que “no estuvo relacionada con una disparada del dólar, tuvo que ver con una estabilización institucional, política y económica de ese momento que era muy difícil en Argentina, y soy parte de un equipo al que sigo perteneciendo. Fue una decisión que tomamos entre varias personas entendiendo que lo mejor era dejar ese lugar para que Sergio Massa lo tomase con un rol político y económico distinto”.

Dólar blue: “Hay muchos sectores económicos que quieren que haya inestabilidad”

Respecto de la disparada del dólar blue, Batakis indicó que “es necesario que todos sepamos que Argentina en un día normal de transacciones con el resto del mundo aproximadamente mueve entre 2.500 y 4.000 millones de dólares por día. Y este mercado ilegal aproximadamente mueve entre 3 y 5 millones de dólares por día”.

“Entiendo que muchos estamos mirando el precio de este dólar ilegal, pero la verdad que la dimensión es muy poca y es muy fácil en ese volumen también con muy poquititas operaciones hacer que haya inestabilidad. Y hay muchos sectores económicos que quieren que haya inestabilidad”, sostuvo.

E insistió: “También es cierto que en un año electoral se suman más condimentos que hacen que haya más nerviosismo en el mercado financiero. Pero básicamente el mercado es ilegal, es muy chico y es muy fácil hacer que el dólar suba”.

Sobre si esta disparada puede afectar la campaña de Massa, Batakis remarcó que “lo que afecta es a las personas, a los productores, a los comerciantes que tienen que mirar cómo van a reponer sus productos y están mirando este tipo de cambio por más que no sea el tipo de cambio oficial con el cual se compran los productos. Y por supuesto afecta en la campaña; siempre la economía afecta en una campaña”.

“Nosotros tenemos por primera vez en la historia de Argentina un ministro de Economía que es candidato a presidente. Yo me siento hasta más tranquila: pensalo como que un ministro de Economía candidato a presidente no va a generar una bomba, todo lo contrario. En este momento él está sentando las bases de la estabilidad que necesita para cuando sea presidente, de ninguna manera hoy Sergio Massa está creando una bomba para el futuro, sino todo lo contrario, está desarmando todos los nudos que tiene esta economía o la mayor parte, para que su gestión arranque rápidamente con buenos resultados”, remarcó.

Y añadió: “Sergio (Massa) tiene un gran equipo de trabajo y, sobre todo, tiene una gran capacidad de conducción. Hoy con las tecnologías estamos muy conectados, tenemos toda la información en el instante, creo que es la persona que hoy necesita Argentina”.