Qué dijo Sergio Massa sobre la disparada del dólar blue y la inflación

En una jornada muy caliente en materia cambiaria, contabilizando un salto de 11 pesos en una sola rueda en el dólar blue, el ministro de Economía Sergio Massa se refirió a la especulación habitual en tiempos preelectorales y deslizó responsabilidad de la oposición por algunas de sus propuestas.

Consultado sobre la fuerte suba del dólar informal, el titular del Palacio de Hacienda sentenció: "Hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo [Monetario Internacional] y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue”, analizó en una charla con los medios de Córdoba, adonde fue en el marco de la campaña".

En ese sentido, destacó que estos sectores están “todos los días en la tele”, sin embargo, el ministro intentó bajarle el tono a lo que pasa con los tipos de cambio paralelos: “Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización”.

Por su parte, pidió tener en cuenta el valor del dólar oficial porque alegó que ese es el que rige para las pymes, las industrias y los productores.

Además, el titular del Palacio de Hacienda señaló que los números de inflación de julio serán “parecidos a los de junio” y destacó que la caída en el indicador se va a dar recién en 2024, atada a las exportaciones. “Ahora no se puede [bajar] porque tenés 21 mil millones de dólares de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”, explicó.