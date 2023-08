Inquilinos: no tenemos legisladores que nos representen

La situación actual de los inquilinos es muy compleja en medio de una reforma de la Ley de Alquileres que se impulsó la semana pasada. Sin embargo, hay que dejar bien en claro que la Ley de Alquileres actual sigue vigente, y contempla tres años de contrato y aumentos anuales. Todavía no se dio el otro paso del dictamen que pasó a la Cámara de Senadores. Si se llega a aprobar, se comunicará en el Boletín Oficial pero hasta la fecha, seguimos con la ley actual y hay que respetarla y hacerla cumplir.

Foto: MDZ.

¿En qué perjudica?

1) Que nos bajen el contrato a dos años de alquiler es terrible para las familias inquilinas. ¿Por qué? Porque tenés un año menos de gracia para respirar con un crédito para solventar el gasto de un contrato o renovación y, por otro lado, para salir a buscar todas garantías y un lugar donde vivir en el caso de que no se renueve el contrato.

2) Se ha dejado al libre albedrío que el propietario o la inmobiliaria decida cuánto va a aumentar el alquiler o cada cuánto va a aumentar. Los sueldos de los argentinos no aumentan en la misma medida y no van acordes a la inflación que hoy se está viviendo.

Si hablamos de una canasta básica total que no tiene incluido el derecho a la vivienda y que, por lógica, para vivienda se debería usar el 30% del ingreso a un trabajador, hoy se utiliza un 80%. Y si no se incrementa en la canasta básica total el derecho a la vivienda, estamos hablando de una pobreza y una indigencia mucho más alta en el país, donde 10 millones de familias no están tomadas en cuenta. Por otro lado, hay que marcar muy bien que la vivienda es un derecho humano y constitucional y que no es un comercio como se está tratando hoy por hoy con la ley de alquileres.

Consideramos que no tenemos legisladores que nos representen de ninguno de los bloques. Los sueldos están muy por debajo de la inflación y no acompañan la situación del país. Esto hace que las familias inquilinas tengan una vara de doble inflación.

No hay que descartar dejar de lado la salud física y emocional de las familias, porque esto lleva mucho pesar en los hogares. Más para las familias que tienen que salir a buscar otro trabajo, ya tienen dos trabajos para poder solventar los alquileres y los gastos. En ese caso, se deteriora la salud, la alimentación y la educación de nuestros hijos. Decae muchísimo más lo que uno puede destinar a eso, siendo que es una sensación de esclavitud constante y permanente.

Foto: MDZ.

¿Qué hacer con la Ley de Alquileres?

La Ley de Alquileres no hay que modificarla, hay que implementarla como corresponde porque hablamos que el punto 3 de la norma habla de los alquileres sociales, que no fueron puestos en marcha aún y llevamos 3 años y 2 meses de la ley y no se implementó como corresponde.

Eso daría una solución enorme o un parche, como lo que se quiere poner, un paliativo a lo que es el alquiler social en cada municipio, porque todos los municipios tienen viviendas o terrenos que están en manos del Estado, que debería implementarse como políticas habitacionales para el inquilino, que es el que vive endeudado y hoy por hoy está mucho más endeudado por la gran crisis económica que hay en el país. O sea que acá hay un abandono total del Estado hacia el trabajador.

Que todos los legisladores se pongan a trabajar en conjunto y empiecen a pensar políticas habitacionales para el que tiene que alquilar y que vive endeudado por falta de políticas habitacionales, que en 50 años no se han implementado en nuestro país y que el trabajador merece ser reconocido.

* Glenda Gómez, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno.