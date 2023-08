El Banco Central suma dólares en un día de volatilidad cambiaria

El Banco Central terminó la jornada con un saldo positivo de US$ 135 millones y estiró la racha compradora a 11 jornadas consecutivas. De esta forma, la entidad monetaria ya absorbió en el mes en el mercado de cambio alrededor de $1235 millones.

En la rueda de hoy, el dólar mayorista cotizó a US$ 350 la unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 533,977 millones, en futuros MAE de US$ 6 millones y en el Rofex de US$ 800 millones. El dólar minorista oficial, en tanto, cotizó a $366,99 y el del banco Nación a $365,50.

Los dólares siguen siendo escasos. Shutterstock

Las divisas que cotizan en el mercado financiero tuvieron una nueva jornada hacia arriba. El MEP se vendió a 673,8 con lo que subió un 0,9% y el CCL cotizó a 801,93, un 1,9% más que el día anterior. El dólar informal se vendió a $750 con lo que se valoró un 1,63%.

Las reservas del Banco Central, en tanto, culminaron la jornada del 28 de agosto en US$ 28.009 millones, unos US$ 65 millones más que el anterior día hábil.