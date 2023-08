Buena racha para el Banco Central, que sigue en modo comprador

El Banco Central completó la semana con un saldo positivo de US$ 38 millones en el mercado de cambios. De esta forma, obtuvo un balance semanal para arriba de US$ 226 millones y en lo que va del mes de agosto US$ 1020 millones. Hechos quen va en línea con lo que pide el FMI.

El dólar mayorista, en tanto, finalizó con una suba de cinco centavos respecto al cierre de ayer y cotizó a $350,10. En la semana subió 15 centavos (+0,04%).

El dólar minorista cerró hoy a $367, con un descenso de 37 centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de 46 centavos, equivalente a una suba de 0,12%.

Dólares. Shutterstock

Por su parte, el dólar "blue" o informal cerró con un incremento de cinco pesos, a $730 por unidad, con lo que en los últimos cinco días marcó un avance de $10. Y en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 1%, a $769,31; mientras que el MEP ganó 0,2%, a $666,49.



El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$293 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$18 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$513 millones.