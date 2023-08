Google My Business: la herramienta vital en tu estrategia de marketing digital

¿Qué es lo primero que hacés cuando estás en una zona nueva y querés ir, por ejemplo, a un restaurante? Lo más probable es que saques tu teléfono celular y busques en Google. Es ahí donde entra en juego una poderosa herramienta: Google My Business para el éxito de tu comercio online.

Google My Business es una plataforma gratuita proporcionada por Google que permite a los comercios tener una presencia sólida en línea y conectar directamente con sus clientes potenciales. Pero…¿Por qué deberías incorporarla hoy mismo a tu estrategia?

Mayor visibilidad local

Una de sus principales ventajas es que tu comercio aparecerá en los resultados de búsqueda de Google y en Google Maps. Esto significa que cualquier persona que busque productos o servicios relacionados con tu negocio en tu área local podrá encontrar

fácilmente tu empresa y obtener información relevante sobre ella. Esto aumenta significativamente tu visibilidad y te coloca frente a clientes potenciales que buscan exactamente lo que ofrecés.

Información actualizada y precisa

En tu perfil de Google My Business, podés mostrar la dirección, el número de teléfono, el horario de atención, el sitio web de tu comercio, los horarios y el menú entre muchas otras cosas. Mantener esta información actualizada es crucial para garantizar que tus clientes puedan encontrarte y contactarte sin problemas. La información precisa te ayuda a generar confianza en tus clientes y a brindarles la seguridad de que estás disponible y accesible.

Opiniones y valoraciones

Google My Business permite a tus clientes dejar reseñas y valoraciones en tu perfil. Estas opiniones son valiosas, ya que influyen en la decisión de compra de otros usuarios. Gestionar y responder a las reseñas de manera adecuada es esencial para mejorar tu

reputación y generar confianza en potenciales clientes. Las buenas reseñas pueden ser un poderoso incentivo para que nuevos clientes elijan tu negocio. No sé vos pero yo al momento de elegir reviso cuántas calificaciones tiene el comercio y qué dicen los clientes que compraron ahí para decidir si visitarlo o no.

Fotos, publicaciones y ofertas

La plataforma te ofrece la posibilidad de subir fotos del local, de los productos que ofrecés, crear publicaciones para promocionar eventos especiales, ofertas, lanzamientos de productos o cualquier otra información relevante para tus clientes. Estas publicaciones aparecerán en tu perfil y estarán visibles para todos los que te googlen.

Estadísticas y análisis

Google My Business te proporciona información detallada sobre la cantidad de veces que tu negocio aparece en las búsquedas, las acciones que los usuarios realizan en tu perfil y otros datos relevantes. Estas estadísticas te permiten evaluar el rendimiento de tu negocio en línea y ajustar tu estrategia en consecuencia. Conocer qué aspectos atraen a más clientes te ayuda a mejorar tu enfoque y a optimizar tus esfuerzos de marketing.

Acceso desde múltiples dispositivos

Hoy en día, los clientes buscan información en línea desde diferentes dispositivos: computadoras, teléfonos celulares y tablets. Google My Business garantiza que tu perfil sea accesible y esté bien presentado en todos estos dispositivos. Los clientes te encuentran estén donde estén, lo que aumenta las posibilidades de que se comuniquen con vos y visiten tu negocio.

Google My Business es una herramienta esencial para cualquier negocio que busque tener una presencia sólida en línea y atraer a más clientes potenciales. Su facilidad de uso, acceso gratuito y la amplia gama de beneficios que ofrece la convierten en una aliada poderosa en tu estrategia de marketing digital. ¡Aprovechá esta oportunidad y llevá tu negocio al siguiente nivel!

¿Ya sumaste Google My Business a tu estrategia? Constanza Sidoti.

* Constanza Sidoti es Lic. en Publicidad y Especialista en Marketing de Diferenciación para pymes, comercios y emprendedores.

