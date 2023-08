"Dólar Disney": cómo fue perdiendo valor la plata de las quinceañeras

El cumpleaños de 15 representa un momento muy importante en la vida de las adolescentes en Argentina y otras partes del mundo. Si bien comenzó como un rito que indicaba la entrada a la vida adulta, en la actualidad, se trata simplemente de una celebración.

Las opciones más elegidas de un tiempo a esta parte para festejar este gran evento son: una fiesta significativa o un viaje para agasajar a la cumpleañera.

La fiesta de 15, un momento muy esperado por las chicas y sus familias (Shutterstock).

Con la crisis cambiaria en nuestro país, cualquiera de las dos opciones resulta una lotería y es difícil –y poco aconsejable– sacar la cuenta del gasto final.

En Mendoza, una conocida empresa ofrece viajes a Disney, Europa o Brasil. Disney es la gran estrella y tiene tres opciones: 11 días, 13 o 18 (el paquete full, con dos noches en Miami y lo mejor de los parques).

Contratar el paquete de 18 días para viajar en julio del 2024, el año pasado tenía un costo de 6.390 dólares. No hay cuotas fijas, sino que se puede ir pagando a la medida de cada uno, con plazos de cancelación previos a la fecha del viaje. La empresa recibe pesos y los agrega a la cuenta de la cumpleañera con el valor del dólar turista.

Un aporte de $5.000 mensuales, significaban 32 dólares en octubre del año pasado. En julio de este año, en tanto, la misma suma de dinero equivale a 18,02 dóalres. Así fue perdiendo valor el peso, mes a mes:

6/10/2022 = US$ 32

6/11/2022 = US$ 30,13

3/12/2022 = US$ 28,74

9/1/2023 = US$ 26,60

6/2/2023 = US$ 25,50

7/3/2023 = US$ 24,14

8/4/2023 = US$ 22,84

10/05/2023 = US$ 20,88

12/7/2023 = US$ 18,02

Si hay crisis, que no se note

Fabián Rispoli, dueño de la empresa que lleva su apellido, asegura que a pesar de la crisis y la inestabilidad del dólar– “más o menos sigue todo igual”. De hecho, con respecto a este año, “para el 2024 tenemos más gente”.

“El cumpleaños de 15 siempre se lo hacen y una fiesta es más cara que un viaje”, indicó en diálogo con MDZ. Además, sostuvo que “no tenemos casos que nos hayan planteado dejar de pagar el viaje”.

Y aseguró: “Siempre conviene el viaje, una fiesta te cambian los precios todo el tiempo. Nosotros tenemos varios viajes con distintos precios. Tenemos Europa que es más caro que Disney y Brasil que es más barato. Y dentro de Disney tenemos tres productos”.

Fabián insistió en que “después de la pandemia la gente viaja muchísimo. Tienen los dólares en la casa y los usan sin sacar cuentas. Hay una crisis, pero es un país raro: vas a Miami y son todos argentinos. El turismo no para nunca, la gente ahorra para viajar, es la gustada que se dan. En el rubro nuestro se siente poco”.

Eso sí: trabajar con dólares en Argentina no es para nada sencillo: “Es muy complicado el tema de los dólares, tenés que trabajar a través de operadores mayoristas que ellos pueden transferir al exterior. Vender es facilísimo, pagar a los proveedores es complicado. Lleva mucho trabajo contable porque es mucho de impuestos”.

Y entonces, ¿conviene hacer fiesta?

Janet y su marido están organizando desde octubre del año pasado la fiesta de sus dos hijas, que cumplen 15 en dos meses. “Estamos con todo el miedo de que se nos está yendo todo de las manos, haciendo cuentas, acortando gente lamentablemente”, expresó a MDZ.

Para tener una idea, el año pasado el salón (ubicado en Chacras) les salió $75.000, con la música, más un adicional (música en recepción, afuera, otros tipos de luces) de $90.000.

Los vestidos salieron $120.000 cada uno: “Ahora me dijo la señora que ese mismo vestido está en $170.000”, confirmó Janet.

“Me falta lo más fuerte, que sería el plato por persona. El año pasado me salía entre 5 mil y 6 mil pesos el menú; todavía no me dicen cuánto me va a salir ahora. Se puede congelar el precio un mes antes, calculo que voy a terminar pagando más de $10mil una tarjeta, es una barbaridad”, detalló. Foto ilustrativa (Shutterstock)

Y agregó: “Me duele en el alma tener que reducir gente. Y pequeños detalles que nos faltan. El otro día fuimos a comprar el cotillón, gastamos $60 mil y no sé si lo hemos comprado todo, me faltan los zapatos, sin contar la ropa de los demás”.

El tope de invitados a la cena es de 120 y la comida solo se puede congelar un mes antes, por lo que, si la fiesta es en octubre, es muy difícil calcular de cuánto será el valor de la tarjeta. Sadaic y Aadi Capif se cancela unos días antes y el costo es de $95.000.

Cuando empezaron a planear la fiesta, Janet calculaba que se iban a gastar cerca de $1.500.000. Ahora la cuenta indica que el monto final superaría el doble: más de $3 millones. El viaje a Disney, con el valor del dólar actual, estaría cerca de los $4.200.000.

“Faltan los zapatos, peinados, maquillaje, el adicional del baile. Y eso que nos regalaron muchas cosas (fotógrafo, mano de obra de la mesa dulce, robots). Se nos ha hecho muy difícil. Te frustra”, expresó Janet.

“No sé qué va a pasar, pero voy a seguir adelante y el cumpleaños de mis hijas se va a llevar a cabo con lo que hay”, cerró.