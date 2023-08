Tras una fuerte baja en el cierre de la semana, a cuánto cotiza el dólar blue

La semana post elecciones comenzó con una devaluación del dólar oficial del 22% y las consecuencias no se hicieron esperar. El dólar blue trepó en sólo tres jornadas de $606 a $785. Pero hacia el final de la semana parece haber encontrado momentáneamente un techo y el viernes cerró a $730, con una caída de 55 pesos.

De esta forma, igualó el porcentaje de depreciación de la divisa mayorista que se ubicó desde el lunes pasado en $350 y mantuvo la brecha cambiaria en algo más del 100%, tal como sucede desde hace meses.

Banco Central. NA

Los dólares financieros, en tanto, sufrieron variaciones menores. El dólar MEP cayó un 0,2% y cotizó en $658,17; en tanto que el CCL se vendió a $743,71 en el mismo nivel que la jornada anterior. El dólar Banco Nación, en tanto, mantuvo su cotización de $365,5.

El Banco Central finalizó la semana con un saldo positivo. Este viernes quedó comprador en US$ 11 millones, pero para los cinco días totalizó compras por US$ 658 millones y acumula en agosto US$ 797 millones.

Los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron en la jornada de este jueves US$ 58,977 millones y las reservas totales finalizaron en US$ 23.723 millones, algo más de US$ 100 millones adicionales a la jornada anterior.