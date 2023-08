El “Barbie boom” también desembarca en la bolsa y atrae inversores

Uno pensaría que después de 64 años, la estrella de Barbie podría haberse desvanecido. En cambio, la famosa muñeca, creada por la empresaria estadounidense Ruth Handler, está en lo más alto que nunca, ya que la película "Barbie", que se estrenó recientemente cosechando muy buenos números de taquilla, ha conquistado Internet. Pero no solo la web global sino también la atención de los analistas bursátiles que ante el fenómeno Barbie empezaron las apuestas por las grandes empresas de juguetes.

Así han pasado más de 60 años después de su lanzamiento por parte de la compañía estadounidense Mattel, y Barbie sigue siendo una de las muñecas más vendidas en todo el mundo, un triunfo que se ha visto reforzado por el abrumador éxito de taquilla que está cosechando la película protagonizada por el binomio Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), basada en este carismático juguete.

Dada la magnitud de la ola rosa que vive el mundo, al parecer, la empresa radicada en California ya está preparando una nueva colección basada en los personajes de la película “Barbie” que le permitan catapultar más aún las ventas.

Pero parte del boom ya se plasma en el avance de las acciones que acumulan desde principios de año una suba del 20%. Vale señalar que Mattel, en cuya cartera de productos figuran otras prestigiosas marcas de juguetes, como Fisher-Price, el juego UNO o los coches en miniatura Hot Wheels, cuenta actualmente con una capitalización cercana a los 7.000 millones de dólares.

Según la agencia Bloomberg el consenso de los analistas le da a las acciones de Mattel una recomendación mayoritaria de “comprar” (el 86% de las opiniones). Un dato a tener en cuenta es que la multinacional tiene previsto recomprar acciones, algo que no ha hecho en nueve años, y encima apuesta a crecer por encima de sus competidores.

Claro que los inversores y analistas no solo apuestan a Mattel, sino también a otro gran nombre del negocio de juguetes mundial, Hasbro, que tiene en los juegos de mesa, las cartas, los rompecabezas o los DVD sus mayores fuentes de ingresos. Entre sus productos figuran marcas tan populares como Monopoly, Transformers o My Little Pony, pero también fabrica productos para grandes empresas, como Disney. En este caso, según Bloomberg, los expertos aconsejan a sus clientes a tomar posiciones donde el 70% de las recomendaciones sobre la acción es de “comprar”.

Pero hay otra acción en la mira: Games Workshop, fabricante de sistemas de juegos de guerra y miniaturas de fantasía, siendo Warhammer su línea más conocida. La empresa británica mejoró sus ingresos gracias a la recuperación del sector minorista y a la relajación de las restricciones de la pandemia, entre otros factores. En tal sentido, el acuerdo firmado con Amazon para el rodaje de películas y series de Warhammer podría ser un gran impulsor de sus negocios. En cuanto a la recomendación mayoritaria del mercado, según el sondeo de Bloomberg, también es la de “comprar”.