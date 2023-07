Mercados en alerta: ¿qué esperan los analistas para el segundo semestre?

Los mercados internacionales mantuvieron la firmeza de las subas sobre el cierre del semestre, que dejó interesantes ganancias de dos dígitos en Asia, Europa y en Estados Unidos. ¿Hay peligro de que se apunen?, se preguntan algunos analistas, dada la intensidad del rally.

Por lo pronto, el debate entre los optimistas y los prudentes se centra en una etapa de consolidación de los niveles alcanzados en los próximos meses. Mientras tanto, julio estará marcado por los balances empresariales y por las decisiones de la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE).

Vale señalar que la tecnología continuó siendo el artífice de buena parte de las ganancias, sobre todo debido al boom de la inteligencia artificial, lo que preocupa a algunos analistas ante la posibilidad de que merme el impulso de estas compañías.

La inteligencia artificial y los avances tecnológicos fueron clave para las ganancias del primer semestre.

Al respecto, ya el banco de inversión Morgan Stanley venía advirtiendo que un puñado de acciones tecnológicas de gran capitalización estaban dominando los índices de referencia, lo que genera una concentración extrema de las carteras de los inversores que oculta riesgos clave en Wall Street: las valoraciones dependen de las bajas tasas de interés y las expectativas de beneficios siguen elevadas. Un mero llamado de atención y prudencia.

Ahora el siguiente catalizador serán los resultados empresariales del segundo trimestre y del primer semestre que empezarán a conocerse en breve. Pero también los bancos centrales. La FED y el BCE anunciarán los días 26 y 27 de julio, respectivamente, sus decisiones sobre tasas. Se espera que el segundo, con total seguridad, los eleve 25 puntos básicos. En cuanto a la FED, tras el freno de junio y las últimas declaraciones de Jerome Powell en Sintra, es posible también que comunique un incremento de 25 puntos básicos.

Lo que ha quedado más o menos en claro con las últimas declaraciones de los banqueros centrales es que los cañones siguen prestos en la lucha contra la inflación y que no tienen intención de parar de incrementar las tasas y, por supuesto, no los bajarán hasta que no vean que el camino para lograr el objetivo de inflación del 2% esté allanado.

Así pues, luego del tremendo primer semestre ¿cómo ven los analistas la segunda parte del año? Cómo señaláramos anteriormente existe preocupación por si las tecnológicas aguantarán en su rol de impulsores de las bolsas. Ésta es una de las ideas más coreadas por los analistas. Es que precisamente los papeles tecnológicos fueron los artífices de buena parte de las alzas de los índices. Pero hay dudas sobre la durabilidad del rally.

En la línea de Morgan Stanley, los expertos de Capital Group dudan de que, a corto plazo, el rally de estas compañías vaya a aguantar, aunque siguen apostando por ellas a medio-largo plazo. Otros como la gente de Bankinter confirman su preferencia por estas compañías. Lo que está claro es que nadie se atreve a afirmar, rotundamente, que las subas van a acabar en Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Tesla, entre otros, pero el temor al apunamiento se manifiesta claramente cuando se trata de analizar este sector.

En el informe de perspectivas del tercer trimestre de Bankinter se plantea si es posible que las bolsas hayan ofrecido ya lo mejor se sí en este 2023. Ellos creen que no es así, pero no descartan que se atraviese una fase de consolidación en este mes cuando se para un poco el mercado ante el período vacacional y pueda haber alguna toma de ganancias asumible y lógica. Son tan optimistas que en ese caso señalan que si cae el mercado aprovecharán para incrementar la exposición. Y lo harían porque consideran que los factores pro-ciclo, pro-riesgos y pro-bolsas seguirán siendo más potentes que los riesgos y las limitaciones.

Los expertos de la británica AJ Bell son algo más pesimistas y dicen que el segundo semestre podría ser como correr por el barro: se llegará al final, pero el camino será difícil. Explican que las perspectivas de tasas de interés más altas durante más tiempo no crean el entorno más fácil para consumidores y empresas. Por lo que es dable esperar que las empresas adopten nuevas medidas de ahorro que podrían provocar recortes de empleo y reducir la confianza de los consumidores, aunque esto también podría beneficiar a los márgenes de beneficios.

La gente de Allianz GI se muestra también prudente con el segundo semestre y piden a los inversores que se abrochen los cinturones. Explican que durante la primera mitad del año, las rentabilidades fueron, en general, positivas. Ante esto, ¿qué se puede hacer?: ¿tomar ganancias?, ¿mantener la inversión y confiar en que las turbulencias sean leves?, o ¿incluso aumentar las posiciones en un contexto de datos económicos moderados? Para ellos la situación no está del todo clara. Por eso aconsejan llevar el cinturón de seguridad puesto, ya que las turbulencias pueden llegar en forma de indicadores adelantados negativos.