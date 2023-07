Las liquidaciones del agro salvan el día del Banco Central

El Banco Central finalizó la jornada con un rojo de sólo US$ 6 millones, gracias al aporte de las liquidaciones del agro por US$ 32,11 millones. De esta forma, pierde en el mes US$ 81 millones en el mercado doméstico.

El dólar mayorista cerró a $ 260,4 por unidad, 0,9 centavos arriba del cierre de ayer y lleva en la semmana una suba de $ 3,7.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 376,8 millones, en futuros MAE de US$ 10 millones y en el Rofex US$ 290 millones.

Las reservas brutas del Banco Central culminaron en la jornada de ayer en US$ 27.527 millones, lo que implica un descenso de más de US$ 17.000 millones desde los primeros días de enero.