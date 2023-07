El Banco Central queda otra vez en rojo y profundiza el desplome de reservas

El Banco Central terminó la jornada con un saldo negativo der US$ 47 millones por ventas en el mercado, que contó con el ingreso de sólo US$ 8,6 millones correspondientes a las liquidaciones de soja. De esta manera, el inicio del mes lleva una pérdida de US$ 37 millones luego del ingreso neto de US$ 10 millones de ayer.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $ 258,95 / 259,35 por unidad, lo que implica una suba de $1,45. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 287,2 millones, en futuros MAE de US$ 130 millones y en el Rofex de US$ 534 millones.

Las reservas del Banco Central, en tanto, quedaron en 27.933 millones, lo que implica una pérdida de más de US$ 16.500 millones en lo que va del año.

Esta semana el gobierno, además, deberá enfrentar vencimientos por US$ 1.294 millones con el FMI y la semana próxima cerca de US$ 1000 millones más con privados. De no llegar a un acuerdo con el organismo internacional, la entidad monetaria podría profundizar el declive de sus tenencias.