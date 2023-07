¡Basta de raspar el fondo de la olla en busca de dólares!

Acá lo importante es ver que el Gobierno puso un dólar nuevo, llamado dólar maíz que, entre paréntesis, podría ser considerado el dólar número 14, 15, 16, 17, ya no sé cuántos dólares puso este Gobierno en la agenda o en el mercado, y básicamente es un dólar a $340 donde lo que se le cuenta a la gente es que puede beneficiar a los productores que quieran liquidar el maíz que tengan almacenado a través de las distintas cosechas.

¿Cuál es el beneficio?

El beneficio es para algunos productores que tengan la necesidad de liquidar ese maíz, obtener la compensación de un dólar a $340 en vez de un dólar nuevo, hay que ver qué posibilidades tienen de cobrar rápido, teniendo en cuenta que esto se liquida en 180 días. Ahora, ¿qué pasa con los productores que no tienen para liquidar ese maíz? Lo que van a hacer es encarecer, o sea, cuando uno pone un dólar así, hay otra parte de la cadena que está perjudicada.

¿Quiénes son los perjudicados?

Básicamente, toda la gente que tiene que ver con la crianza o la producción de lo que tiene que ver con carne bovina, con carne aviar, con carne porcina. El maíz es el principal alimento de todas estas cadenas para el desarrollo de cada uno de esos animales. Y también lo que tiene que ver con el final de la cadena, que es el consumo: Entonces, pueden estar perjudicados todos los productos que pueden estar en el consumo que tienen impacto real después en la góndola. El Gobierno piensa recaudar más de 2.000 millones de dólares con esto.

La siembra de trigo y cebada ya está terminando, se ha sembrado 40% menos de lo que se esperaba que se iba a sembrar.

Foto: MDZ

¿Los productores van a liquidar su maíz?

No está claro si lo van a hacer o los productores pueden esperar, sabiendo que esto se liquida en 180 días. Probablemente, puedan esperar cuál es el dólar que va a haber en diciembre. En otro punto, las liquidaciones que se hagan ahora con este dólar después perjudican todo lo que tiene que ver con las recaudaciones en el dólar en la campaña que sigue, o sea, el maíz que ahora se liquida, no se puede liquidar después. Entonces, parece que este tipo de acciones, que son acciones netamente coyunturales, con solamente un sesgo recaudador por parte del Estado, no mirando al productor ni a toda la cadena, sino tendrían que ser acciones que beneficien a toda la agroindustria.

Entonces, me parece que es otra parte más de este Gobierno, respecto a seguir aguantando o a seguir postergando esto que ya no va a haber, que es un plan integral real que tenga que ver con un desarrollo macroeconómico, en el que la agroindustria tiene un gran protagonismo. Esto evidentemente no va a pasar, no viene pasando y no va a seguir así.

La campaña del trigo y cebada nuevos ya está terminando, seguramente se ha sembrado 40% menos de lo que se esperaba que se iba a sembrar, pero hay muy buenas perspectivas en lo que tenga que ver con la campaña de gruesa, que tiene que ver con soja, girasol y maíz en este segundo semestre, donde las precipitaciones y lo relacionado con el agua disponible para los cultivos, se supone que va a ser buena.

Por lo tanto, se espera una muy buena cosecha para marzo, abril y mayo de 2024, donde habrá un nuevo gobierno y, obviamente, con una gran esperanza para los productores en base a todas las medidas que los candidatos con mirada promercado y en mejorar las condiciones para la producción.

Se ha hablado de tener una estabilidad económica, unificar el tipo de cambio, eliminar las retenciones en un esquema gradual lo más rápido posible, tener una apertura de mercados internacionales dinámica, duplicar las exportaciones en menos de seis años y darle toda la previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras a la producción para de una vez por todas sacarle el freno de mano a la agroindustria argentina para mostrar todo su potencial. Leonardo Sarquís, exministro de Agroindustria bonaerense.

* Ing. Leonardo J. Sarquís, Director General de CONFIagro y ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires (2015-2019).