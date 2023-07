Nueva rueda de compras del Banco Central deja un saldo mensual positivo

El Banco Central concluyó su jornada con un saldo positivo de US$ 123 millones y sumó una tercera rueda consecutiva en modo comprador. Hubo liquidaciones por US$ 175 millones en el marco de la implementación del nuevo dólar agro y fue el mayor monto desde la implementación del dólar soja III.

En la rueda de yuanes hubo ventas por 250 millones, equivalentes a alrededor de 35 millones de dólares. De esta forma, la entidad se acerca al final del mes con un novedoso positivo para el año de US$ 61 millones.

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $ 285,19, con una suba de 54 centavos respecto del martes. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 0,1%, a $ 541,25; mientras que el MEP avanza 2,3%, a $ 506,85, en el tramo final de la rueda.

El BCRA recuperó algunos dólares. Shutterstock





En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 90 centavos respecto al cierre previo, en $ 272,50.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 400 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 61 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 709 millones.

Las reservas del BCRA, en tanto, se ubicaron en la medición del 25 de julio en U$S 25.346 milllones, algo mejor que las jornadas anteriores.