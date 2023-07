Tras el acuerdo con el FMI, el Banco Central vuelve a comprar dólares

El Banco Central culminó la jornada con un saldo positivo de US$ 61 millones. En dólares, se registró una rueda positiva de u$S 85 millones y en yuanes un negativo de CNH 176 millones, es decir, cerca de US$ 24 millones. Hubo un aporte por dólar agro de US$ 68,5 millones.

De esta forma, el rojo en dólares de julio llegó a US$ 62 millones y hubo 7.779 millones de yuanes, es decir, cerca de US$ 1090 millones de ventas netas.

El dólar mayorista cerró a $ 271,6 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 371,5 millones, en futuros MAE de U$S 70,7 millones y en el Rofex de US$ 913 millones.

Las reservas totales del Banco Central, según los datos del 24 de julio, son de 25.205 millones. Esto representa una pérdida de más de US$ 19.000 millones respecto de enero de 2023.